Πασχάλης Τερζής: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την αδιαθεσία

Εξιτήριο έλαβε την Τετάρτη (21/01) ο τραγουδιστής Πασχάλης Τερζής, μετά από σύντομη νοσηλεία στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου είχε μεταφερθεί τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας λόγω αιφνίδιας αδιαθεσίας.

Το ξαφνικό περιστατικό

Ο Χρήστος Νικολόπουλος, φίλος και συνεργάτης του καλλιτέχνη, μίλησε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Τό'χουμε» για την κατάσταση της υγείας του, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είχε ένα αναπνευστικό επεισόδιο, πήγε στο νοσοκομείο, του έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και είναι όλα καλά».