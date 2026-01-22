Πασχάλης Τερζής: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την αδιαθεσία

Το ξαφνικό περιστατικό
Εξιτήριο έλαβε την Τετάρτη (21/01) ο τραγουδιστής Πασχάλης Τερζής, μετά από σύντομη νοσηλεία στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου είχε μεταφερθεί τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας λόγω αιφνίδιας αδιαθεσίας.
Το ξαφνικό περιστατικό
Ο Χρήστος Νικολόπουλος, φίλος και συνεργάτης του καλλιτέχνη, μίλησε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Τό'χουμε» για την κατάσταση της υγείας του, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είχε ένα αναπνευστικό επεισόδιο, πήγε στο νοσοκομείο, του έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και είναι όλα καλά».
Όπως εξήγησε ο κ. Νικολόπουλος, πρόκειται για ένα ξαφνικό περιστατικό και όχι για χρόνιο πρόβλημα: «Επειδή καπνίζει, ένιωσε δυσφορία στην αναπνοή του και πήγε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί τον διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας».
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα από συγγενικό του πρόσωπο στο Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας του νοσοκομείου, όπου έλαβε τις απαραίτητες οδηγίες και λίγη ώρα αργότερα πήρε εξιτήριο, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιος κίνδυνος για την υγεία του.
