Η Co2gether ξεκίνησε συνεργασία με το ΚΗΦΗ Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας

Η Co2gether ξεκίνησε συνεργασία με το ΚΗΦΗ Θέρμου, προάγοντας τη νοητική ενδυνάμωση, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ποιότητα ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.



Η ανακοίνωση της Co2gether αναφέρει τα εξής:

Η Co2gether πραγματοποίησε επίσκεψη στο ΚΗΦΗ Θέρμου, σηματοδοτώντας την έναρξη της συνεργασίας της με τη δομή, με στόχο την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής και της ποιότητας ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ουσιαστική αλληλεπίδραση με τα άτομα που συμμετέχουν στις δράσεις του ΚΗΦΗ Θέρμου, σε ένα θετικό και ευχάριστο κλίμα. Η επίσκεψη περιλάμβανε συζήτηση, μουσική, τραγούδι και χορό, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή και τη χαρά της συμμετοχής.

Στο πλαίσιο των δράσεων για την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και την ενδυνάμωση των νοητικών δεξιοτήτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, εξειδικευμένο προσωπικό της Co2gether, σε συνεργασία με τους ωφελούμενους της δομής, δημιούργησε με απλά υλικά έναν «χώρο μνήμης». Πρόκειται για μια καινοτόμα πρακτική που προέρχεται από χώρες της Βόρειας Ευρώπης και συμβάλλει στην ενίσχυση της μνήμης, της συγκέντρωσης και της δημιουργικής έκφρασης. Παράλληλα, κατασκευάστηκε ένας χιονάνθρωπος, ο οποίος τοποθετήθηκε ως διακοσμητικό στοιχείο στον χώρο του ΚΗΦΗ Θέρμου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινές δραστηριότητες τραγουδιού και χορού, ενισχύοντας το θετικό κλίμα και την ενεργή συμμετοχή τον ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Η Co2gether και το ΚΗΦΗ Θέρμου συμφώνησαν η συνεργασία αυτή να έχει σταθερή συνέχεια, καθώς σε μηνιαία βάση εξειδικευμένο προσωπικό της Co2gether - γεροντολόγος - Σύμβουλος Υγείας και Ενεργού Γήρανσης, νοσηλεύτρια, κοινωνική λειτουργός - θα επισκέπτεται τη δομή, υλοποιώντας οργανωμένες δραστηριότητες που προάγουν τη νοητική ενδυνάμωση, τη δημιουργικότητα και την κοινωνική αλληλεπίδραση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους, αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης επαφής, της ενεργούς συμμετοχής και της δημιουργικότητας στην καθημερινότητα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.