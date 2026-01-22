Ο Τραμπ παρουσιάζει το «Συμβούλιο Ειρήνης» -«Βλέπει» τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής του Νταβός, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή»
Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε πριν από λίγο το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», τονίζοντας ότι πρόκειται για «μια ιδιαίτερα συναρπαστική ημέρα, η οποία προετοιμαζόταν εδώ και καιρό».
Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής του Νταβός, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», προσθέτοντας: «Διευθετήσαμε οκτώ πολέμους και πιστεύω ότι ακόμη ένας θα διευθετηθεί πολύ σύντομα».
«Αυτός είναι που πίστευα ότι θα ήταν ο πιο εύκολος, αλλά τελικά αποδείχθηκε μάλλον ο πιο δύσκολος», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.
Οι δηλώσεις αυτές ακολουθούν την τοποθέτηση του Αμερικανού απεσταλμένου, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιοριστεί πλέον σε ένα μόνο ζήτημα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr