Ο Τραμπ παρουσιάζει το «Συμβούλιο Ειρήνης» -«Βλέπει» τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε πριν από λίγο το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», τονίζοντας ότι πρόκειται για «μια ιδιαίτερα συναρπαστική ημέρα, η οποία προετοιμαζόταν εδώ και καιρό».

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής του Νταβός, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», προσθέτοντας: «Διευθετήσαμε οκτώ πολέμους και πιστεύω ότι ακόμη ένας θα διευθετηθεί πολύ σύντομα».

«Αυτός είναι που πίστευα ότι θα ήταν ο πιο εύκολος, αλλά τελικά αποδείχθηκε μάλλον ο πιο δύσκολος», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι δηλώσεις αυτές ακολουθούν την τοποθέτηση του Αμερικανού απεσταλμένου, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιοριστεί πλέον σε ένα μόνο ζήτημα.