Άνδρας οδηγούσε χωρίς δίπλωμα στην Εθνική Οδό Πύργου - Κυπαρισσίας και συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην Εθνική Οδό Πύργου - Κυπαρισσίας, καθώς οδηγούσε χωρίς έγκυρη άδεια οδήγησης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Εθνική Οδό Πύργου - Κυπαρισσίας, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, που του είχε αφαιρεθεί για τροχονομική παράβαση.