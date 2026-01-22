Πάτρα: Εορταστικές εκδηλώσεις για την επανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Η Ιερά Μητρόπολη Πατρών γνωστοποιεί το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν με αφορμή την εορτή της επανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, καθώς και την ονομαστήρια εορτή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κκ Χρυσόστομου.

Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στον νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών και θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, στις 6:00 το απόγευμα, με την τέλεση Πολυαρχιερατικού Εσπερινού.

Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, από τις 7:00 π.μ. έως τις 10:30 π.μ., θα τελεστεί Όρθρος και Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί και χειροτονία διακόνου.