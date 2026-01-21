Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγυιάς - Τερψιθέας έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Μακαρονόπιτα- ΦΩΤΟ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγυιάς - Τερψιθέας πραγματοποίησε την κοπή της Αγυιώτικης Βασιλόπιτας 2026, με τη συμμετοχή μελών, φίλων και εκπροσώπων φορέων της πόλης.



Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει τα εξής:

Με μακαρονόπιτα, μπύρα, μουσικές και πολύ συγκίνηση, ολοκληρώθηκε η κοπή της Αγυιώτικης Βασιλόπιτας 2026 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγυιάς - Τερψιθέας, που για 3η χρονιά πλέον δεν είναι απλώς ένα έθιμο. Είναι η ταυτότητα της γειτονιάς.

Περισσότερα από 100 άτομα κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 το πρωί, στο φιλόξενο χώρο του συλλόγου και απέδειξαν ότι η Αγυιά δεν ξεχνά. Σέβεται τους ανθρώπους και την ιστορίας της. Την τελετή άνοιξε ο πρόεδρος του συλλόγου, Γιώργος Μαγιάκης, δίνοντας το στίγμα:

«Κίνητρο μας είναι η επιθυμία να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο. Αυτός ο κόσμος χτίζεται με ενεργοποίηση, με εθελοντισμό και με τη διατήρηση όσων μας κάνουν να καμαρώνουμε, όπως η εργατική ιστορία της γειτονιάς μας».

Έπειτα, παρουσιάστηκαν οι 9 εθελοντές-εκπαιδευτές των τμημάτων του συλλόγου, αλλά και τα 9 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ έγινε προβολή με τα highlights των περσινών δράσεων.

Εκ μέρους του Δήμου Πατρέων, παρευρέθηκε η Νάνσυ Αγγελακοπούλου, αντιπρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων και Δημοτική Σύμβουλος, μεταφέροντας τις ευχές της δημοτικής αρχής. Με την παρουσία του τίμησε την εκδήλωση και ο Χρήστος Πλούμης, αντιπρόεδρος της ΕΠΣ Αχαΐας και πρόεδρος της ομάδας Πανιώνιος/Αχιλλέας Αγυιάς.

Η τελετή συνοδεύτηκε από μπύρα, προσφορά της τοπικής ζυθοποιίας Touls Beers από τους Γιώργο και Ηλία Τουλιάτο, μέλη του συλλόγου μας, ενώ τα αναψυκτικά προσφέρθηκαν από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης.

Έκπληξη αποτέλεσε η πρωτότυπη γλυκιά μακαρονόπιτα, δημιουργία του τμήματος ζυμαρικών του συλλόγου! Με απροσδόκητο twist, η συνταγή συνδύασε παραδοσιακά υλικά με μια παιχνιδιάρικη, γλυκιά διάθεση.