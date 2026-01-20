Στήριξη της «καρδιάς» της τοπικής οικονομίας της Δυτικής Ελλάδας με 23 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρής Επιχειρηματικότητας»

Στην στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας, που αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής για το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στοχεύει η νέα δράση «Ενίσχυση Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 23 εκατ. ευρώ, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου.

Η νέα χρηματοδοτική δράση δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες, βιοτέχνες, επιστήμονες και μικρές επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας να υλοποιήσουν επενδύσεις εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, με επιδότηση που φτάνει το 50%, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία και την απασχόληση.

Η δράση διαρθρώνεται σε τρεις κατηγορίες:

Μικρές επενδύσεις, ύψους 5.000 έως 40.000 ευρώ, με προϋπολογισμό 18 εκατ. ευρώ

Μεσαίες επενδύσεις, ύψους 40.001 έως 120.000 ευρώ, με προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ

Ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων, για επενδύσεις 5.000 έως 10.000 ευρώ, με προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ

«Τα 23 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην καρδιά της πραγματικής οικονομίας, δίνοντας τη δυνατότητα ακόμη και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις να κάνουν το επόμενο βήμα ανάπτυξης, να ενισχύσουν τη βιωσιμότητά τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας» τόνισε ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

«Πολλές φορές έχω πει ότι αυτό που αποκαλείται ανάπτυξη – προκοπή με άλλα λόγια – σημαίνει με απλά λόγια, ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Αυτός είναι ο πιο απλός και ουσιαστικός τρόπος για να μεγαλώσουν τα εισοδήματα και να πολλαπλασιαστούν οι θέσεις εργασίες.Καλές είναι οι μεγάλες επενδύσεις, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να λέμε πως η Δυτική Ελλάδα θα αναπτυχθεί από τους δικούς της ανθρώπους. Αυτούς που μένουν εδώ και στηρίζουν το μέλλον τους σε αυτόν τον τόπο» υπογράμμισε.

Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης υπενθύμισε ότι η Περιφερειακή Αρχή κατά τη διάρκεια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου που συνέπεσε με την μεγάλη υγειονομική κρίση του κορωνοϊού, πέτυχε να στρέψει πρόσθετους πόρους και τελικά να συμβάλλει, ώστε πάνω από 6.000 επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας να κρατηθούν όρθιες και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας.

«Σήμερα είμαστε εδώ λοιπόν για να πούμε ότι η προσπάθεια έχει συνέχεια. Η στρατηγική μας έχει συνέχεια. Δεν πετάμε φωτοβολίδες, δεν κάνουμε προεκλογικές ανακοινώσεις και φιέστες. Κοιτάμε την ουσία. Και η ουσία είναι η διαρκής βελτίωση του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος» συνέχισε, τονίζοντας ότι παράλληλα με τη συγκεκριμένη δράση, ήδη «τρέχουν» 113 επενδυτικά σχέδια για τη μεγέθυνση και ανταγωνιστικότητα μεταποιητικών επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 28,8 εκατ. ευρώ, ενώ επίσης με πόρους του «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» υλοποιούνται δύο έργα για ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών της Περιφέρειας, η δράση για την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης με 1,6 εκατ. ευρώ, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και το DigiWest με 8,1 εκατ. ευρώ και η ανάπτυξη οργανωμένων επιχειρηματικών χώρων εγκατάστασης με 1,1 εκ ευρώ.

«Ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας και του πραγματικού μόχθου να κάνουν ένα βήμα παραπέρα. Να συμβάλλουμε ώστε εάν έχουν έναν εργαζόμενο να δυναμώσουν για να προσλάβουν ακόμα έναν. Καταλαβαίνουμε πόσα παραπάνω μεροκάματα θα μπορούσαν να υπάρξουν στην οικονομία μας, εάν κάθε μικρομεσαίος μπορούσε αύριο το πρωί να προσλάβει έναν ακόμα εργαζόμενο; Θα εξαφανίζαμε το πρόβλημα της ανεργίας και θα ζητούσαμε και χέρια ή μυαλά από αλλού, κάτι που σε μερικούς τομείς ήδη συμβαίνει» επεσήμανε ο κ. Φαρμάκης, καταλήγοντας πως «στο τέλος – τέλος, η στήριξη της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα δεν είναι μόνο αριθμοί, δείκτες και ισολογισμοί. Είναι το πως ζουν, εργάζονται και δημιουργούν οι άνθρωποι του τόπου μας, είτε βρίσκονται στα αστικά κέντρα είτε στην ύπαιθρο».

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης,ευχαρίστησε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και προσωπικά τον Περιφερειάρχη, καθώς όπως είπε κατάφεραν και δέσμευσαν σημαντικό ποσό, προκειμένου να φτάσει υπεύθυνα στη μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση, ώστε να έχει μια επιπλέον ευκαιρία να αναπτυχθεί. Πρόσθεσε ότι συμπεριελήφθησαν κλάδοι που δεν έχουν συχνά τη δυνατότητα σε παρόμοιες δράσεις. Τόνισε επίσης ότι το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετείχε στη διαβούλευση ώστε να διευρυνθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αντιστοίχως θα συμβάλει με στοχευμένες δράσεις επικοινωνίας ώστε η πληροφορία να φτάσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του κ. Λουλούδη:

«Η σημερινή Συνέντευξη Τύπου έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: να φτάσει έγκαιρα, υπεύθυνα και πρακτικά η πληροφορία σε κάθε μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση της Αχαΐας και συνολικά της Δυτικής Ελλάδας. Να μην υπάρξει ούτε μία επιχείρηση που να χάσει αυτή την ευκαιρία επειδή απλώς δεν ενημερώθηκε σωστά.

Το πρόγραμμα “Εκσυγχρονισμός Μικρών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας 2025” αποτελεί πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα 2021–2027”. Πρόκειται για μια ουσιαστική αναπτυξιακή παρέμβαση, συνολικού προϋπολογισμού 23 εκατομμυρίων ευρώ, με ποσοστό επιδότησης που φτάνει το 50% και επενδυτικά σχέδια από 5.000 έως και 120.000 ευρώ, καλύπτοντας πραγματικές και πιεστικές ανάγκες της αγοράς.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια, όμως, βρέθηκαν αντιμέτωπες με αυξημένο κόστος, ενεργειακές πιέσεις, ανάγκη ψηφιακού εκσυγχρονισμού και περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έρχεται να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στον εκσυγχρονισμό, αλλά και στην ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα καλύπτει τρεις διακριτές κατηγορίες επιχειρήσεων: τις ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων που ενισχύονται για ψηφιακή και λειτουργική αναβάθμιση, τις μικρές επιχειρήσεις που επιδιώκουν στοχευμένες επενδύσεις εκσυγχρονισμού και τις μεσαίες επιχειρήσεις με μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια και προοπτική ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζεται τόσο το παρόν όσο και το μέλλον της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το πρόγραμμα απευθύνεται και σε επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα ή την εμπειρία να συμμετάσχουν σε αντίστοιχες δράσεις. Για πολλές από αυτές, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία, σε μια περίοδο που η στήριξη αυτή είναι πραγματικά αναγκαία.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετείχε ενεργά στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση του προγράμματος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με σαφή στόχο να διευρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα κριτήρια επιλεξιμότητας και να ενταχθούν κλάδοι και επιχειρήσεις που στο παρελθόν είχαν μείνει εκτός. Ο ρόλος μας δεν είναι τυπικός. Είναι ουσιαστικός και θεσμικός, με γνώση των πραγματικών αναγκών της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο Αχαΐας δεν περιορίζεται στην ανακοίνωση του προγράμματος. Καλούμε όλα τα μέλη μας να προσέλθουν στο Γραφείο Διαμεσολάβησης και Ενημέρωσης, όπου παρέχεται δωρεάν, εξατομικευμένη πληροφόρηση για το αν είναι επιλέξιμοι, σε ποια κατηγορία εντάσσονται και πώς μπορούν να προετοιμάσουν σωστά την πρότασή τους. Στόχος μας είναι η σωστή υποβολή αιτήσεων και η πραγματική αξιοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, το Επιμελητήριο Αχαΐας θα υλοποιήσει μια σειρά στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης για το πρόγραμμα, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να μάθουν έγκαιρα για τη σημαντική αυτή ευκαιρία που έχει παρουσιαστεί. Θέλουμε η πληροφόρηση να φτάσει παντού, χωρίς αποκλεισμούς, και να δώσει σε κάθε επαγγελματία τη δυνατότητα να εξετάσει σοβαρά τη συμμετοχή του.

Γι’ αυτό και θέλω να απευθύνω ένα ξεκάθαρο κάλεσμα σε όλα τα μέλη μας:

Σας περιμένουμε να έρθετε στο Επιμελητήριο, στο Γραφείο Διαμεσολάβησης, για να ενημερωθείτε δωρεάν, χωρίς καμία δέσμευση, για τη διαδικασία υποβολής πρότασης. Να δούμε μαζί σε ποια κατηγορία ανήκετε και αν το πρόγραμμα ταιριάζει πραγματικά στην επιχείρησή σας.

Στο τέλος της ημέρας, το ζητούμενο είναι ξεκάθαρο: περισσότερες επιχειρήσεις ενταγμένες, ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και ένα Επιμελητήριο παρόν, αξιόπιστο και χρήσιμο για τα μέλη του. Καλώ κάθε επαγγελματία να ενημερωθεί έγκαιρα και να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία ως επένδυση στο μέλλον της επιχείρησής του.»

Αντίστοιχα ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, Κωνσταντίνος Λεβέντης,εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα προγράμματα ενισχύσεων ενεργοποιούνται έγκαιρα και γρήγορα. Όπως ανέφερε μέσω των τριών δράσεων η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επενδύει στην παραγωγή, στη γνώση, στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας. Επεσήμανε την ουσιαστική συνεργασία με την Περιφερειακή Αρχή και πρόσθεσε πως διαρκής και κοινή στόχευση είναι τα προγράμματα να φτάσουν πραγματικά στην αγορά και να μετατρέπονται σε απτά παράγουν απτά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, Παναγιώτης Τσιχριτζής,συνεχάρη τον Περιφερειάρχη για τις κατευθύνσεις που έδωσε ώστε να βγει η πρόσκληση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αναφέροντας πως «πιάνει τον παλμό των επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα, διότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις». Πρόσθεσε ότι το Επιμελητήριο ξεκινά τη διάχυση με διαδοχικές εκδηλώσεις αρχίζοντας 9/2 από τη Ναύπακτο, ώστε να ενημερωθούν άμεσα και σωστά οι δυνητικοί δικαιούχοι. Εστίασε ακόμη στην εξαιρετική συνεργασία που προηγήθηκε για τη διαμόρφωση του προγράμματος.

Με ευχαριστίες προς τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» συνέχισε η προϊσταμένη της ΕΥΔ Ιωάννα Φαναριώτου για τη δουλειά και διαβούλευση που προηγήθηκε. Πρόσθεσε ότι τη σκυτάλη αναλαμβάνει η Διαχειριστικήτων

των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την υποδοχή και αξιολόγηση των προτάσεων. «Εμείς αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να αξιοποιήσουμε πλήρως κάθε διαθέσιμο εργαλείο και πόρο,ώστε το έργο αυτό να ολοκληρωθεί με τον πλέον αποτελεσματικό, αποδοτικό και διαφανή τρόπο. Στόχος μας δεν είναι η τυπική εκτέλεση του προγράμματος αλλά η δημιουργία μετρήσιμου και διαρκούς οφέλους για την τοπική οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής των πολιτών της Περιφέρειας» κατέλξηε.

Στη συνέχεια ο προϊστάμενος Μονάδας Α’ Προγραμματισμού και Αξιολόγησης, Νίκος Θωμόπουλος ανέλυσε τις βασικές τεχνικές λεπτομέρειες της πρόσκλησης, τα πιο σημαντικά στοιχεία για την τρεις κατηγορίες, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει οι καταχωρήσεις να γίνονται σωστά και να μην υπάρχουν λάθη στις υποβολές, καθώς τα κριτήρια είναι αντικειμενικά.