Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τον ένα χρόνο απο την ορκωμοσία Τραμπ: «Η εποχή της νίκης μόλις άρχισε»

«Έναν χρόνο πριν, όλα άλλαξαν. Η επιστροφή της ισχύος, του δόγματος Πρώτα Αμερική»

Ένας χρόνος από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ συμπληρώθηκε σήμερα (20.01.2026) και ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε μια διθυραμβική ανάρτηση. 

«Έναν χρόνο πριν, όλα άλλαξαν. Η επιστροφή της ισχύος, του δόγματος Πρώτα Αμερική. Η εποχή της νίκης είναι εδώ και μόλις άρχισε» γράφει η ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τον ένα χρόνο απο την ορκωμοσία Τραμπ. 

Στο κέντρο δεσπόζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ντυμένος με σκούρο κοστούμι και κόκκινη γραβάτα, σε στάση αποφασιστικότητας. Πίσω του απλώνεται ο Λευκός Οίκος, φωτισμένος, ενώ η αμερικανική σημαία κυματίζει στο φόντο. Γύρω από τη σύνθεση εμφανίζονται αετοί, χαρτονομίσματα δολαρίων και έντονα χρυσά γραφικά, που παραπέμπουν σε ισχύ, πλούτο και εθνική υπεροχή. Στο κάτω μέρος της εικόνας δεσπόζει ο τίτλος «ONE YEAR OF MAGA», με χρυσά, επιβλητικά γράμματα, ενισχύοντας το αίσθημα θριάμβου και επετείου.

Το μήνυμα κλείνει με το σύνθημα MAKE AMERICA GREAT AGAIN, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια της πολιτικής αφήγησης Τραμπ.

