Πανεπιστήμιο Πατρών: «Αποτελεί η Τεχνητή Νοημοσύνη απειλή για την υπαρξιακή μας υπόσταση;»

«Είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη απειλή ή πρόκληση; Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανοίγει διάλογο με φοιτητές και πολίτες διοργανώνοντας ανοιχτή διαδικτυακή επιστημονική διάλεξη»

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιο Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, προλογίζει την ανοικτή διαδικτυακή διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Σέργιου Θεοδωρίδη, μιας εξέχουσας προσωπικότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας με μακρά και ιδιαίτερα σημαντική επιστημονική και διδακτική προσφορά, σημειώνει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών και συνεχίζει:



Η διαδικτυακή αυτή εκδήλωση με θέμα: «Αποτελεί η Τεχνητή Νοημοσύνη απειλή για την υπαρξιακή μας υπόσταση;» διοργανώνεται την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, και ώρα 18:00 από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Καινοτομία και Διοίκηση” του Πανεπιστημίου Πατρών( https://dima.upatras.gr/imerides-dialexeis/ ) στην ψηφιακή αίθουσαhttps://upatras-gr.zoom.us/j/98926834272?pwd=EMu248zqpb51fyPyeKU7w9fKsXAnNe.1 και συνιστά μια ουσιαστική ευκαιρία γόνιμου επιστημονικού διαλόγου και ανταλλαγής γνώσεων, όχι μόνο για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και για το ευρύτερο κοινό, στο οποίο η διάλεξη είναι ανοικτή.

Μέσα από τέτοιες ανοικτές ακαδημαϊκές δράσεις, το Πανεπιστήμιο Πατρών ενισχύει τον δημόσιο ρόλο του, προάγει τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης και καλλιεργεί ουσιαστικούς δεσμούς με την κοινωνία, υπηρετώντας με συνέπεια την αποστολή του ως σύγχρονο, ανοικτό και δυναμικό πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο τελικό μέρος της εκδήλωσης, όπου θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις και να συζητηθούν καίρια ζητήματα και ανησυχίες που μας ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια, όπως:

-τα όρια και οι δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης,

-ο ρόλος του ανθρώπου σε έναν ψηφιοποιημένο κόσμο,

-τα ηθικά και κοινωνικά διλήμματα των αλγορίθμων,

-η σχέση τεχνολογικής προόδου και ανθρώπινης ελευθερίας.

Λίγα λόγια για τον ομιλητή

Ο Σέργιος Θεοδωρίδης είναι ομότιμος καθηγητής Επεξεργασίας Δεδομένων και Μηχανικής Μάθησης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Διευθυντής Εκπαίδευσης του ΗΡΩΝ – Κέντρο Αριστείας στη Ρομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο έχει λάβει διεθνή αναγνώριση, με επτά δημοσιεύσεις να έχουν τιμηθεί με βραβεία καλύτερης δημοσίευσης (Best Paper Awards), μεταξύ των οποίων το IEEE Signal Processing Magazine Best Paper Award (2014) και το IEEE Transactions on Neural Networks Outstanding Paper Award (2009). Είναι συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων στα Αγγλικά και τριών στα Ελληνικά, τα οποία έχουν μεταφραστεί σε Κινέζικα, Ιαπωνικά και Κορεάτικα.

Το 2023 ανακηρύχθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του University of Edinburgh, ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με το Norbert Wiener Award (IEEE SPS, 2021), το Athanasios Papoulis Award (EURASIP, 2017) και το Carl Friedrich Gauss Education Award (IEEE SPS, 2014).

Είναι αντεπιστέλλον μέλος της Royal Society of Edinburgh, Fellow της EURASIP και Life Fellow της IEEE.