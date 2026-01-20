Back to Top
Πάτρα: Εκτροπή νταλίκας στη Μεγάλη Περιμετρική- Έκλεισε το σημείο

Στο ρεύμα προς Αθήνα

Εκτροπή νταλίκας σημειώθηκε πριν λίγο στη Μεγάλη Περιμετρική της Πάτρας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες , λίγο πριν τη σήραγγα της Βούντενης το συρόμενο μέρος νταλίκας εξετράπη .

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις και της πυροσβεστικής με 2 οχήματα και έξι άνδρες.

Εκτροπή κυκλοφορίας- Η ενημέρωση της Ολυμπίας Οδού

Εκτροπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα της Περιμετρικής Πατρών από τον κόμβο Εγλυκάδας έως τον κόμβο Κ1 λιμάνι Πάτρας στο τοπικό δίκτυο, λόγω ανατροπής καρότσας φορτηγού.

