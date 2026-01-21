Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε με… νεκροφόρα στην εκκλησία

Viral έχει γίνει ένα βίντεο από το Ηράκλειο Κρήτης, που δείχνει έναν γαμπρό να φτάνει στην εκκλησία… με νεκροφόρα.

Το ομολογουμένως πρωτοφανές περιστατικό συνέβη το Σάββατο, με τον γαμπρό να επιλέγει αυτό το… πρωτότυπο μέσο για να φτάσει στην εκκλησία, προκειμένου να παντρευτεί την αγαπημένη του.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok φαίνεται ο γαμπρός με την παραδοσιακή του φορεσιά και με συνοδεία μουσικών οργάνων να φτάνει με την νεκροφόρα στην εκκλησία, όπου τον περίμεναν οι καλεσμένοι.