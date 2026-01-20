Φωκίων Ζαΐμης: «Κάθε επένδυση που στρέφεται στην καινοτομία αξίζει τη στήριξή μας»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης εξέφρασε τη στήριξή του στη δημιουργία κέντρου καινοτομίας από την ελληνική εταιρεία «Τιτάν» στο Δρέπανο.

Η ανακοίνωση του Φωκίωνα Ζαΐμης αναφέρει τα εξής:

Την αμέριστη στήριξή του στην απόφαση της ελληνικής εταιρείας σκυροδέματος «Τιτάν», που εδρεύει στο Δρέπανο Αχαΐας, να δημιουργήσει ένα κέντρο καινοτομίας στις εγκαταστάσεις της εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας. Όπως τόνισε, χαρακτηριστικά, ο κ. Ζαΐμης η Π.Ε. Αχαΐας θα στηρίξει, με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει, αυτή την πρωτοβουλία.

«Η δημιουργία κέντρου καινοτομίας από μια καταξιωμένη αμιγώς ελληνική εταιρεία, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, αποτελεί πρωτοβουλία στρατηγικής σημασίας για την περιοχή μας. Κάθε επένδυση που στρέφεται στη γνώση και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και της έρευνας ενισχύει το τοπικό παραγωγικό οικοσύστημα. Κι αυτό, διότι δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, συγκρατεί το ανθρώπινο δυναμικό στην Αχαΐα και αξιοποιεί τους επιστήμονες του Πανεπιστημίου Πατρών μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα νέων συνεργασιών, ακόμα και εκτός συνόρων, αλλά και δημιουργίας νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Πάντως, ο κ. Φωκίων Ζαΐμης δεν έχει σταματήσει να εργάζεται προς αυτή την αναπτυξιακή κατεύθυνση. Προσπαθεί μέσα από τη διασύνδεση έρευνας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας να αποτελέσει η Αχαΐα σημείο αναφοράς στον τομέα της καινοτομίας και της έρευνας.