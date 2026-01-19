Πάτρα: Ποια είναι η γυναίκα που φέρεται να επηρέασε τη Λόρα να το σκάσει

Οι δυο τους φέρεται να είχαν συχνή επικοινωνία, και να της έλεγε ότι τη βλέπει σαν παιδί της. Έτσι, οι έρευνες των Αρχών στρέφονται στη Γερμανία, καθώς η 16χρονη ενδεχομένως έχει φύγει από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Star, η γυναίκα ζει στη Γερμανία και είναι μητέρα φίλης της 16χρονης. Η γυναίκα φέρεται να έλεγε στην ανήλικη ότι καταπιέζεται στο σπίτι, ενώ ήταν το πρόσωπο που οδήγησε τη Λόρα σε δομή. Συγκεκριμένα, έκανε καταγγελία ότι η ανήλικη κακοποιούνταν από τον πατέρα της, με αποτέλεσμα η Λόρα να φιλοξενηθεί σε δομή για λίγες ημέρες, αλλά και να του αφαιρεθεί για λίγες μέρες η επιμέλεια.

Μια -κοντινή προς την ανήλικη- γυναίκα φέρεται να την επηρέασε πριν εξαφανιστεί, καθώς της έλεγε πως τη βλέπει σαν παιδί της και ότι οι γονείς της δεν της συμπεριφέρονταν σωστά.

Η συνάντηση με τον αδελφό της

Η Λόρα πριν από λίγους μήνες φέρεται να είχε συναντηθεί με τον ετεροθαλή αδερφό της. Σύμφωνα με όσα είχε πει ο πατέρας της στην ασφάλεια, οι δυο τους δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις, μάλιστα τους είχε δώσει και λάθος διεύθυνση του γιου του στη Γερμανία, άγνωστο το γιατί.

Ο άνδρας, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Γερμανία και είναι περίπου 35 ετών, είχε έρθει το καλοκαίρι στην Ελλάδα και είχε πάει και στην Πάτρα, στο Ρίο, εκεί όπου μένει η οικογένεια. Έμεινε και στο σπίτι τους για λίγες ημέρες. Η Λόρα δεν είχε στενές επαφές μαζί του λόγω ηλικιακής διαφοράς, όχι γιατί δεν τον γνώριζαν. Οι γερμανικές αρχές έχουν ενημερωθεί γι’ αυτήν τη σχέση και είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τους Έλληνες αξιωματικούς για οποιαδήποτε εξέλιξη ή πληροφορία.

Κατέθεσαν οι γονείς

Σήμερα (19/1) οι γονείς της Λόρα κλήθηκαν στην ασφάλεια Πάτρας όπου κατέθεταν για πάνω από μία ώρα. Οι γονείς της 16χρονης αρνήθηκαν τα πάντα και υποστήριξαν ότι ούτε κακοποιούσαν το παιδί τους, ούτε το κούρευαν, ούτε ποτέ συμπεριφέρθηκαν στη Λόρα με τέτοιο τρόπο ώστε να την οδηγήσουν στη φυγή.

Μάλιστα, έβγαλαν και ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου τους όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρουν: «Ουδέποτε ασκήσαμε την οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική, και πολύ περισσότερο σωματική στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει, αφορούσε επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτε περισσότερο. Όλα όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα… Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοικτή και η αγάπη μας μεγάλη».