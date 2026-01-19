Πριγκίπισσα Ειρήνη: Το λαϊκό προσκύνημα και η ταφή δίπλα στον αδερφό της Κωνσταντίνο

Έφτασε η σορός της στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών
Νωρίς το πρωί της Δευτέρας έφτασε στην Αθήνα η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης, αδερφής του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου, στο Παλάτι της Θαρθουέλα, σε ηλικία 83 ετών.
Η εξόδιος ακολουθία της πριγκίπισσας Ειρήνης, θα τελεστεί τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι στον Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο Βασιλικό Κοιμητήριο στο Τατόι, όπως η ίδια επιθυμούσε, ώστε να αναπαυθεί δίπλα στον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.
Η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης, από τις 08:00 έως τις 10:30 θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, δίπλα στη Μητρόπολη, για να μπορέσουν οι πολίτες να αποχαιρετήσουν τη γυναίκα που για ένα διάστημα υπήρξε διάδοχος του ελληνικού θρόνου.
Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί το μεσημέρι, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο κτήμα του Τατοΐου. Εκεί, οι δικοί της άνθρωποι θα την αποχαιρετήσουν ως «μια ήσυχη, αντισυμβατική και πνευματική προσωπικότητα, που αφιέρωσε τη ζωή της στη μουσική, τη φιλανθρωπία και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου».
