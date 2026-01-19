Πριγκίπισσα Ειρήνη: Το λαϊκό προσκύνημα και η ταφή δίπλα στον αδερφό της Κωνσταντίνο

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας έφτασε στην Αθήνα η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης, αδερφής του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου, στο Παλάτι της Θαρθουέλα, σε ηλικία 83 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία της πριγκίπισσας Ειρήνης, θα τελεστεί τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι στον Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο Βασιλικό Κοιμητήριο στο Τατόι, όπως η ίδια επιθυμούσε, ώστε να αναπαυθεί δίπλα στον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης, από τις 08:00 έως τις 10:30 θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, δίπλα στη Μητρόπολη, για να μπορέσουν οι πολίτες να αποχαιρετήσουν τη γυναίκα που για ένα διάστημα υπήρξε διάδοχος του ελληνικού θρόνου.