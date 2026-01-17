Πριγκίπισσα Ειρήνη: Υπό βροχή ο πρώτος αποχαιρετισμός στην Ισπανία

Στον Ελληνορθόδοξο Ιερό Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέου και Δημητρίου στη Μαδρίτη μεταφέρθηκε η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης σήμερα Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, όπου εψάλη Νεκρώσιμο Τρισάγιο.

Ο πρώτος αποχαιρετισμός στην πριγκίπισσα τελέστηκε σε κλειστό κύκλο, παρόντων μελών της Βασιλικής Οικογένειας της Ισπανίας και της Τέως Βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας, πριν η σορός της επιστρέψει στην Ελλάδα για την τελευταία της κατοικία.

