Πριγκίπισσα Ειρήνη: Υπό βροχή ο πρώτος αποχαιρετισμός στην Ισπανία

Νεκρώσιμο Τρισάγιο για την πριγκίπισσα Ειρήνη στον Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέου και Δημητρίου στη Μαδρίτη - Με την ελληνική σημαία το φέρετρο
Στον Ελληνορθόδοξο Ιερό Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέου και Δημητρίου στη Μαδρίτη μεταφέρθηκε η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης σήμερα Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, όπου εψάλη Νεκρώσιμο Τρισάγιο.
Ο πρώτος αποχαιρετισμός στην πριγκίπισσα τελέστηκε σε κλειστό κύκλο, παρόντων μελών της Βασιλικής Οικογένειας της Ισπανίας και της Τέως Βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας, πριν η σορός της επιστρέψει στην Ελλάδα για την τελευταία της κατοικία.
Το φέρετρο ήταν καλυμμένο με τα χρώματα της ελληνικής και της ισπανικής σημαίας, ενώ έφερε και τα βασιλικά σύμβολα. Μετά το τρισάγιο θα ακολουθήσει λαϊκό προσκύνημα.
Αύριο Κυριακή 18 Ιανουαρίου, ο Μητροπολίτης κ. Βησσαρίων θα συνοδεύσει τη σορό της πριγκίπισσας με ειδική πτήση προς την Αθήνα, όπου τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, θα τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία στον Μητροπολιτικό Ναό, στις 12 το μεσημέρι.
Από τις 8 το πρωί έως τις 10.30 π.μ. η σoρός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, για τους πιστούς που θέλουν να αποτίσουν τον ύστατο χαιρετισμό στην Πριγκίπισσα Ειρήνη.
Η ταφή θα γίνει το Τατόι, στους βασιλικούς τάφους.
