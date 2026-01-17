Παύλος Ντε Γκρες: Το συγκινητικό αντίο στην πριγκίπισσα Ειρήνη- Ποιοι θα παραστούν στην κηδεία

Με δημόσια δήλωση γεμάτη συναίσθημα, ο Παύλος Ντε Γκρες αποχαιρέτησε την πριγκίπισσα Ειρήνη, μιλώντας για μια γυναίκα σιωπηλής δύναμης και βαθιάς πίστης, την ώρα που έγινε γνωστό γιατί η Μαρί Σαντάλ δεν θα δώσει το «παρών» στην κηδεία.

Με λόγια λιτά αλλά ουσιαστικά, ο Παύλος Ντε Γκρες επέλεξε να αποχαιρετήσει δημόσια την αγαπημένη του θεία σκιαγραφώντας το πορτρέτο μιας γυναίκας που λειτούργησε ως ήρεμος αλλά σταθερός πυλώνας μέσα στην οικογένεια.

Στην ανάρτησή του, ο Παύλος έκανε λόγο για μια προσωπικότητα διακριτική, με ακλόνητη πίστη και βαθιά αφοσίωση στους ανθρώπους της. Τόνισε πως οι αξίες της δεν εκφράζονταν με μεγάλα λόγια, αλλά αποτυπώνονταν καθημερινά μέσα από πράξεις φροντίδας, συνέπειας και αγάπης. Όπως ανέφερε, η παρουσία της πριγκίπισσας Ειρήνης ήταν σταθερή και καθησυχαστική, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

«Ήταν μια ήρεμη δύναμη, ένας διαχρονικός φάρος σοφίας και αγάπης», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η μνήμη της θα συνοδεύει για πάντα την οικογένεια. Ο αποχαιρετισμός του έκλεισε με την ευχή: «Ας αναπαυθεί εν ειρήνη, κοντά σε εκείνους που αγάπησε».