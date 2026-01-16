Πάτρα: Σεμινάριο Πιάνου με τον διεθνούς φήμης σολίστα Απόστολο Παληό

Το Ωδείο Πατρών Φιλαρμονική Εταιρία διοργανώνει Σεμινάριο Πιάνου στην Πάτρα στις 28 Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου 2026 με τον σολίστα Απόστολο Παληό.

Ο Απόστολος Παληός χαρακτηρίστηκε ως “ένας από τους πιο ξεχωριστούς πιανίστες των ημερών μας” (Aldo Ciccolini) και “εξαιρετικά προικισμένος μουσικός” (Cyprien Catsaris). Γεννημένος στην Καρδίτσα, είναι διπλωματούχος πιάνου και ανώτερων θεωρητικών από το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, απόφοιτος από τα Μουσικά Πανεπιστήμια Βερολίνου και Λειψίας με

το ανώτατο σολιστικό δίπλωμα πιάνου και πτυχιούχος και διδάκτωρ στη μουσικολογία από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Έχει υπάρξει υπότροφος διαφόρων Ιδρυμάτων, βραβευθείς πολλών διεθνών διαγωνισμών πιάνου, μουσικής δωματίου και σύνθεσης σε Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, με διακρίσεις από την Ακαδημία Αθηνών και την Ένωση Ελλήνων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής, ενώ έχει εμφανιστεί ως σολίστ στις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών του κόσμου (Philharmonie Βερολίνου, Κοnzerthaus Bιέννης, Carnegie Hall Ν. Υόρκης κ.λπ.), σε διεθνή φεστιβάλ και έχει συμπράξει με πολλές ορχήστρες (Berlin Symphony Orchestra) και σημαντικούς αρχιμουσικούς.

Έχει ηχογραφήσει μεταξύ άλλων με τη Naxos και διαθέτει πλήθος πρώτων παγκόσμιων εκτελέσεων. Υπήρξε μέλος του πιανιστικού κουαρτέτου Aurora, του συγκροτήματος σύγχρονης μουσικής Ergon Ensemble και έχει διδάξει πιάνο και μουσική ερμηνεία στα μουσικά τμήματα του ΠΑΜΑΚ και του ΕΚΠΑ. Ως μουσικολόγος-ερευνητής έχει παρουσιάσει ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες και επιστημονικά περιοδικά.

Το Σεμινάριο Πιάνου είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται δεκτοί μαθητές από το επίπεδο της Κατωτέρας. Δεν έχει να κάνει με το παραδοσιακό σεμινάριο πιάνου, παρωχημένο ως προς την παιδαγωγική και εκπαιδευτική προσφορά.

Τα μαθήματα θα είναι “ανοικτά”, ώστε να παρακολουθούνται από γονείς και από τους ακροατές του σεμιναρίου. Δύο ημέρες όπου το Πιάνο θα πρωταγωνιστεί στις συζητήσεις μικρών και μεγάλων. Άλλωστε, “η μουσική είναι μια διαδραστική και βιωματική τέχνη και επιστήμη που πραγματώνεται καλύτερα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο δημιουργείται μια ατμόσφαιρα από την ανταλλαγή ιδεών, απόψεων, πληροφοριών, τεχνικής κατάρτισης, συναισθημάτων και

εμπειριών.

Η μουσική διδασκαλία σε επίπεδο παιδαγωγικής, τεχνικής δεξιοτεχνίας και ερμηνείας, που πραγματοποιείται σε σεμινάρια, φεστιβάλ, εργαστήρια ή master class, είναι πάντα ομαδική. Έτσι, μαθητές, δάσκαλοι, ερασιτέχνες, επαγγελματίες, γονείς, σολίστ, φιλόμουσοι, έχουν την ευκαιρία να ακούν τους άλλους, να συζητούν το παίξιμο τους, να μαθαίνουν από τα λάθη και τις εμπειρίες τους”.

*Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Ωδείου, Ρήγα Φεραίου 7, τηλ. 2610 277740 και στο www.fe-odeiopatron.gr