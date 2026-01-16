Τροχαίο στα Μέγαρα: Συγκρούστηκαν δύο φορτηγά - Τραυματίστηκε οδηγός βαν

Από το τροχαίο στα Μέγαρα και στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
Τροχαίο ατύχημα με τραυματία στα Μέγαρα, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και πιο συγκεκριμένα στο 44,5ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, έχει προκαλέσει δυσχέρεια στην κυκλοφορία.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το thriassio.gr, φορτηγό που μετέφερε σίδερα κινούνταν συνοδευόμενο από φορτηγάκι τύπου βαν, όταν ένα άλλο φορτηγό έπεσε στο πίσω μέρος του βαν, το οποίο με τη σειρά του προσέκρουσε στο φορτηγό με τα σίδερα.
Στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που απεγκλώβισαν έναν άνδρα από το φορτηγάκι και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομιστεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Λόγω του συμβάντος, έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και να διευκολυνθούν οι εργασίες απομάκρυνσης των οχημάτων.
