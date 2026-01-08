Κορινθία: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς

Στο οπτικό υλικό καταγράφεται η ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος, πριν προσκρούσει σε αυλή σπιτιού
Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο-ντοκουμέντο που αποτυπώνει τη στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος στα Εξαμίλια Κορινθίας.
Στο οπτικοακουστικό υλικό καταγράφεται η ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος, το οποίο φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και χάνει τον έλεγχο εισερχόμενο σε πρατήριο καυσίμων και στη συνέχεια να προσκρούει στην αυλή γειτονικού σπιτιού προκαλώντας τον θάνατο δύο νεαρών ατόμων.
Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό, αστυνομικοί της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό, αστυνομικοί της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Όπως αναφέρει μάρτυράς στο Hlektra TV: «Κάτοικοι του χωριού μου είπαν ότι είδαν τρία οχήματα να κάνουν κόντρες από την πλατεία του χωριού και έρχονταν γκαζωμένα ως εδώ. Εγώ άκουγα τις γκαζιές, αλλά δεν τα είδα. Μετά το τρακάρισμα είδα τα άλλα δύο να φεύγουν»
Την υπόθεση διερευνά η Ελληνική Αστυνομία, εξετάζοντας τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr