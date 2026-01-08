Κορινθία: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο-ντοκουμέντο που αποτυπώνει τη στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Στο οπτικοακουστικό υλικό καταγράφεται η ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος, το οποίο φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και χάνει τον έλεγχο εισερχόμενο σε πρατήριο καυσίμων και στη συνέχεια να προσκρούει στην αυλή γειτονικού σπιτιού προκαλώντας τον θάνατο δύο νεαρών ατόμων.