Κρήτη: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με μηνιγγίτιδα ειδικευόμενη γιατρός

Διασωληνωμένη στην Εντατική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου με μηνιγγίτιδα, νοσηλεύεται γιατρός που κάνει ειδικότητα στο νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Η 25χρονη παρουσίασε έντονη ζαλάδα, πόνο στο κεφάλι και υψηλό πυρετό και πήγε στα Επείγοντα.

Επειδή όμως δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι ΜΕΘ στον Άγιο Νικόλαο, καθώς και τα 4 κρεβάτια της Εντατικής έχουν ασθενείς, όπως είπε στο patris.gr ο πρόεδρος Εργαζομένων Γιώργος Μανουσάκης, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Ηράκλειο.

Η γιατρός που κάνει την ειδικότητά της στην παθολογία και έχει καταγωγή από τη Νεάπολη, υποβλήθηκε σε εξετάσεις που πιστοποίησαν την μηνιγγίτιδα.

“Είναι διασωληνωμένη, αλλά αιμοδυναμικά σταθερή, την παρακολουθούμε” είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης.

“Στην χθεσινή εφημερία είμαστε πολλοί γιατροί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και διαχειριστήκαμε υποδειγματικά το περιστατικό, ώστε να φύγει γρήγορα για το Ηράκλειο”, επεσήμανε μιλώντας στο στο patris.gr ο Κώστας Καραταράκης πρόεδρος νοσοκομειακών γιατρών ν.Λασιθίου και πρόσθεσε:Το μόνο που ελπίζουμε, είναι να πάνε όλα καλά.