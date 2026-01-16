Masterchef 2026: Κλείνει 10 χρόνια και έρχεται να τα αλλάξει όλα

Η μεγάλη πρεμιέρα του MasterChef 10 με τους αγαπημένους chef, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη, Λεωνίδα Κουτσόπουλο, πλησιάζει και η προσδοκία των φίλων του ριάλιτι μαγειρικής του Star μεγαλώνει.

Το MasterChef, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επιστρέφει στο Star την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με τον 10ο επετειακό κύκλο!

Φέτος, το MasterChef κλείνει 10 χρόνια. Και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.

Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Οι αγαπημένες και ανατρεπτικές auditions επιστρέφουν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης.