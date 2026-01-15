Η χιουμοριστική ανάρτηση των κριτών του MasterChef για την πρεμιέρα

Μία χιουμοριστική ανάρτηση έκαναν οι κριτές του MasterChef για την πρεμιέρα.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου μία φωτογραφία μαζί με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και τον Πάνο Ιωαννίδη και στη λεζάντα έγραψε: «Την Κυριακή έχουμε πρεμιέρα».

Οι τρεις άντρες πόζαραν με μάσκες ομορφιάς και eye patches κάτω από τα μάτια, με τα παιχνίδια των παιδιών τους να βρίσκονται μπροστά τους και με αυτό τον τρόπο θέλησαν να υπενθυμίσουν την επιστροφή του διαγωνισμού μαγειρικής στην τηλεόραση.