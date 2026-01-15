Γιώργος Κιμούλης: «Σ’ αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει να είμαστε ευτυχισμένοι»

Ο Γιώργος Κιμούλης με αφορμή την κοπή πίτας της παράστασης «Η Συνάντηση» στο Θέατρο Μουσούρη μίλησε στα τηλεοπτικά συνεργεία των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης στάθηκε στον ρόλο της τύχης στην καριέρα ενός ηθοποιού, λέγοντας πως του έχει χαρίσει πολλά και πως η ζωή περιλαμβάνει τόσο ευτυχισμένες όσο και δυστυχισμένες στιγμές.

«Σχεδόν μου φάνηκε περίεργο γιατί έχω την εντύπωση ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να κερδίσω φλουρί», είπε για την τυχερή στιγμή της ημέρας. Για το τι σημαίνει τύχη, σημείωσε: «Είναι ένα από τα τρία βασικά πράγματα, πρώτα απ’ όλα στην ίδια την καριέρα του ηθοποιού».

Στο ερώτημα αν τη βίωσε στην πορεία του, απάντησε με έμφαση: «Πολύ. Πολύ και της οφείλω και πολλά». Και πρόσθεσε: «Σ’ αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει να είμαστε ευτυχισμένοι, ούτε να είμαστε δυστυχισμένοι. Έχουμε έρθει να ζήσουμε. Και μέσα στη ζωή υπάρχουν και οι ευτυχισμένες στιγμές και οι δυστυχισμένες στιγμές».