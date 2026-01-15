«Ήταν λάθος»: Κυρανάκης μετά τη σεξιστική επίθεση στην Πέρκα μέσα στη Βουλή

Η επίθεση κατά της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών
Συγγνώμη από την Πέτη Πέρκα για τη σεξιστική επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος της μέσα στη Βουλή ζητά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο ίδιος κάνει λόγο για «λάθος» και για έκφραση που «δεν συνάδει με τις προσωπικές του αρχές».
«Σήμερα, στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα του σιδηροδρόμου, στο τέλος της συνεδρίασης και εν μέσω ακραίας έντασης, απευθύνθηκα στη συνάδελφό μου Πέτη Πέρκα με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές.
Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως. Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω» επισημαίνει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.
Ποιες ήταν οι δηλώσεις Ανεστίδη για τον πρωθυπουργό; Τι καταγράφηκε στις κάμερες; - ΒΙΝΤΕΟ
Ιράν: Γιατί ο Τραμπ κρατά το δάχτυλο μακριά από τη σκανδάλη- Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο χτυπήματος
Εξαφάνιση Λόρας: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο- Τι συνέβη στη Γερμανία- Αναφορά ότι εθεάθη στη Βάρη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr