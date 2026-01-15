«Ήταν λάθος»: Κυρανάκης μετά τη σεξιστική επίθεση στην Πέρκα μέσα στη Βουλή

Συγγνώμη από την Πέτη Πέρκα για τη σεξιστική επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος της μέσα στη Βουλή ζητά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο ίδιος κάνει λόγο για «λάθος» και για έκφραση που «δεν συνάδει με τις προσωπικές του αρχές».

«Σήμερα, στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα του σιδηροδρόμου, στο τέλος της συνεδρίασης και εν μέσω ακραίας έντασης, απευθύνθηκα στη συνάδελφό μου Πέτη Πέρκα με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές.

Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως. Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω» επισημαίνει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.