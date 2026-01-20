Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 20 Ιανουαρίου

Σήμερα, 20 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμούμε τη μνήμη του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου, των Αγίων Θύρσου και Αγνής των Μάρτυρων και του Αγίου Φαβιανού.

Ο Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας γεννήθηκε στη Μελιτηνή της Αρμενίας το έτος 377 μ.Χ. Σε ηλικία μόλις τριών ετών έχασε τον πατέρα του και η μητέρα του τον παρέδωσε στον ευλαβή Επίσκοπο της Μελιτηνής, Ευτρώιο. Το 406 μ.Χ. μετέβη σε μοναστήρι των Ιεροσολύμων.

Με την αγιότητα του βίου του συνετέλεσε στο να επιστρέψουν στην ορθοδοξία αιρετικοί, όπως Μανιχαίοι, Νεστοριανοί και Ευτυχιανοί, που απέρριπταν τις αποφάσεις της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου.

Ο Άγιος Φαβιανός (ή Φάβιος) ήταν ευγενής Ρωμαίος, Το 236 μ.Χ. την ημέρα που θα εκλεγόταν νέος πάπας. Ξαφνικά εμφανίσθηκε ένα περιστέρι, πέταξε πάνω από το πλήθος και προσγειώθηκε στο κεφάλι του. Οι εκλέκτορες θεώρησαν ότι ήταν σημάδι από το Θεό και ανακηρύχθηκε Πάπας δια βοής.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν οι:

Ευθύμιος, Ευθύμης, Θύμιος, Θέμης, Ευθυμία, Ευθυμούλα

Θύρσος, Θύρσης, Θύρσα, Θύρση

Φαβιανός