Φρεγάτα «Κίμων»: Ποιος είναι ο Ιωάννης Κιζάνης, ο κυβερνήτης της πρώτης Belharra του Πολεμικού Ναυτικού

Στην τελετή παράδοσης στις 18 Δεκεμβρίου στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας ο κ. Κιζάνης μπήκε τελευταίος στον «Κίμωνα» ως είθισται
Κυβερνήτης της πρώτης ελληνικής φρεγάτας τύπου FDI HN Belharra, που φέρει το όνομα «Κίμων», είναι ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης, ένας αξιωματικός με πολυετή και πολυσύνθετη πορεία στο Πολεμικό Ναυτικό.
Η φρεγάτα «Κίμων», μετά την επίσημη τελετή υποδοχής, κατευθύνθηκε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το ελληνικό Ναυτικό
Ποιος είναι ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων»
Ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και αποφοίτησε το 2000 από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ως πρώτος της τάξεώς του. Κατά τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε μεγάλα πλοία επιφανείας, ενώ αργότερα ανέλαβε καθήκοντα κυβερνήτη σε Ταχέα Περιπολικά Πλοία, αποκτώντας σημαντική επιχειρησιακή εμπειρία σε απαιτητικές αποστολές.
Η τελετή παράδοσης στη Γαλλία
Κατά την τελετή παράδοσης της φρεγάτας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας, ο κυβερνήτης επιβιβάστηκε τελευταίος στο πλοίο, ακολουθώντας την καθιερωμένη ναυτική παράδοση. Σύμφωνα με αυτήν, πρώτος ανεβαίνει ο νεότερος και τελευταίος ο αρχαιότερος, δηλαδή ο κυβερνήτης, συμβολίζοντας την πλήρη ανάληψη της ευθύνης για το πλοίο και το πλήρωμά του.
Η ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» αποτελεί την πρώτη προσθήκη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο έπειτα από 28 χρόνια. Έως το τέλος του έτους αναμένεται η παραλαβή των φρεγατών «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενώ το 2028 θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα FDI HN με την ένταξη της τέταρτης φρεγάτας, «Θεμιστοκλής».
Πάτρα- Φυσικό αέριο: Μέσω σταθμού αεριοποίησης που θα γίνει στη ΒΙΠΕ, η τροφοδοσία της πόλης- Τι αλλάζει
Οι Στρατηγοί φέρνουν στο Πατρινό Καρναβάλι τη …Μαρία Αντουανέτα- Καλεσμένος και ο πρόεδρος Μακρόν με τη Μπριτζίτ
Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 400 χιλιάδες θανατωμένα ζώα- Νέα κρούσματα σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr