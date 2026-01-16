Φρεγάτα «Κίμων»: Ποιος είναι ο Ιωάννης Κιζάνης, ο κυβερνήτης της πρώτης Belharra του Πολεμικού Ναυτικού

Κυβερνήτης της πρώτης ελληνικής φρεγάτας τύπου FDI HN Belharra, που φέρει το όνομα «Κίμων», είναι ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης, ένας αξιωματικός με πολυετή και πολυσύνθετη πορεία στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η φρεγάτα «Κίμων», μετά την επίσημη τελετή υποδοχής, κατευθύνθηκε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το ελληνικό Ναυτικό

Ποιος είναι ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων»

Ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και αποφοίτησε το 2000 από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ως πρώτος της τάξεώς του. Κατά τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε μεγάλα πλοία επιφανείας, ενώ αργότερα ανέλαβε καθήκοντα κυβερνήτη σε Ταχέα Περιπολικά Πλοία, αποκτώντας σημαντική επιχειρησιακή εμπειρία σε απαιτητικές αποστολές.

Η τελετή παράδοσης στη Γαλλία

Κατά την τελετή παράδοσης της φρεγάτας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας, ο κυβερνήτης επιβιβάστηκε τελευταίος στο πλοίο, ακολουθώντας την καθιερωμένη ναυτική παράδοση. Σύμφωνα με αυτήν, πρώτος ανεβαίνει ο νεότερος και τελευταίος ο αρχαιότερος, δηλαδή ο κυβερνήτης, συμβολίζοντας την πλήρη ανάληψη της ευθύνης για το πλοίο και το πλήρωμά του.