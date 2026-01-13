ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: «Χρηματοδότηση 420.000 ευρώ για Ερύμανθο και Καλάβρυτα»

Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Τη χρηματοδότηση ύψους 420.000 ευρώ προς τους Δήμους Ερυμάνθου και Καλαβρύτων για την αποκατάσταση ζημιών από πρόσφατες φυσικές καταστροφές ανακοινώνει η Δ.Ε.Ε.Π. Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της κυβέρνησης για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και την ενίσχυση κρίσιμων υποδομών.
Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: "Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρά σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών στους Δήμους Ερυμάνθου και Καλαβρύτων, που επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές.
Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Ερυμάνθου χρηματοδοτείται με 220.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2025, ενώ ο Δήμος Καλαβρύτων λαμβάνει 200.000 ευρώ για παρεμβάσεις αποκατάστασης στο οδικό του δίκτυο.
Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της χώρας, η Κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες, υλοποιώντας παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και ενισχύουν την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των υποδομών".
