Φωτήλας: Έργα και χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών σε Καλάβρυτα και Ερύμανθο

Στη χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές στα Καλάβρυτα και τον Ερύμανθο προχωρά η κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Βουλευτής Αχαΐας Ιάσονας Φωτήλας.

Όπως ανέφερε, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών ο Δήμος Ερυμάνθου χρηματοδοτείται με 220.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές που προκάλεσε η πυρκαγιά του Αυγούστου 2025. Παράλληλα, ο Δήμος Καλαβρύτων λαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό του δίκτυο.

«Την ώρα της καταστροφής τονίσαμε πως θα σταθούμε δίπλα στους Δήμους που δοκιμάστηκαν. Σήμερα αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η κυβέρνηση δεν μένει στα λόγια», σημείωσε ο κ. Φωτήλας, υπογραμμίζοντας ότι τα έργα έχουν διαχρονικό όφελος για τους πολίτες.

Ο Υφυπουργός επεσήμανε τέλος πως η κλιματική κρίση δημιουργεί νέες προκλήσεις, καθιστώντας αναγκαία την ενίσχυση της πρόληψης, της προστασίας και της ταχείας αποκατάστασης των ζημιών, με την κυβέρνηση να στηρίζει έμπρακτα την τοπική αυτοδιοίκηση και τους πολίτες της Αχαΐας.