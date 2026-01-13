Στη μνήμη του Αλέκου Ιω. Λέγουρα

Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 10 Ιανουαρίου ο Αλέκος Ι. Λέγουρας, στα 86 του χρόνια, γεμίζοντας με πόνο τους οικείους του και με θλίψη όλους όσοι τον γνώρισαν.

Μια σύντομη περιπέτεια με εποχική ίωση, φάνηκε ως αποδείχτηκε μοιραία για τον κυρ Αλέκο, που ετάφη την επομένη στο κοιμητήριο Νιφορέικων. Η κηδεία του έγινε από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου.

Κάτοικος Πατρών, θα τον θυμούνται οι παλαιότεροι, στην ΑΒΕΞ όπου εργάστηκε ως εργοδηγός.

Με την αγαπημένη του σύζυγο Ισμήνη απέκτησαν τρία παιδιά, τον Γιάννη, την Μαρία και τον Χρήστο και εξ αυτών πέντε εγγόνια, τον Αλέξανδρο, την Ισμήνη, τη Σοφία, την Ισμήνη και τον Δημήτρη.