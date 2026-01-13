Back to Top
Μεσολόγγι: Τρακτέρ έπεσε σε ρέμα - Επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού

Στο Κουτσοχέρι Μεσολογγίου

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Κουτσοχέρι Μεσολογγίου, όπου τρακτέρ ανετράπη και κατέληξε σε ρέμα.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την ανάσυρση του οδηγού, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αυτή την ώρα γινεται επιχείρηση ανάσυρσης του οδηγου που εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, ενώ αναμένεται και η συνδρομή υγειονομικού προσωπικού. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.

