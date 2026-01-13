Δημοτική Αρχή Πάτρας: "Όχι στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών- Τη μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου διαδηλώνουμε"

"Την προσεχή Πέμπτη θα κατατεθεί στην επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών στο οποίο περιλαμβάνεται το άρθρο για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών σε Δήμους με περισσότερες από 100 σχολικές μονάδες, και την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή.

Η Δημοτική Αρχή καλεί τους συλλόγους γονέων, τους διευθυντές και τους συλλόγους διδασκόντων, τα σωματεία των εκπαιδευτικών και τους φορείς της πόλης να καταδικάσουν την περαιτέρω υποβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου, την κατηγοριοποίηση και τον οικονομικό στραγγαλισμό των σχολικών μονάδων", αναφέρει σε ανακοίνωσή της και συνεχίζει:

Το προγραμματισμένο για τις 24 Γενάρη συλλαλητήριο θα μεταφερθεί την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Η πολιτική επιλογή, όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, που έχουν στο στόχαστρο τη Δημόσια Παιδεία, μεγαλώνουν τους ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση, δημιουργώντας ουσιαστικά σχολεία πολλών «ταχυτήτων», διαφοροποιώντας ακόμη και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα που έχει στόχο να βάλει λουκέτο στα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών μας.

Οι συγχωνεύσεις δεκάδων τμημάτων με στόχο την εξοικονόμηση εκπαιδευτικών, η οικονομική αφαίμαξη των γονιών, η επιβολή της κατηγοριοποίησης των σχολείων μέσω της λεγόμενης αξιολόγησης, η εμπλοκή των χορηγών και η προώθηση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων αποδεικνύουν πως η μόρφωση των παιδιών μας λογαριάζεται ως κόστος.

Το καλύτερο μάθημα που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας, είναι ο οργανωμένος και συλλογικός αγώνας, μαθητών, γονέων εκπαιδευτικών, για ένα σχολείο που θα μορφώνει ολόπλευρα, για σύγχρονη, δωρεάν και δημόσια Παιδεία, με μόνιμους εκπαιδευτικούς, σε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία (Γενικά και Ειδικά), με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα, χωρίς να μπαίνει ως κριτήριο το κέρδος και οι όροι «κόστος - όφελος» για την ικανοποίησή τους.

Διεκδικούμε:

· την απόσυρση της πρότασης από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και επαναφορά των Σχολικών Επιτροπών σε όλους τους Δήμους

· την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για σχολεία στο ύψος των σύγχρονων αναγκών

· άμεση νομοθετική πρωτοβουλία για τη θέσπιση δωρεάν τιμολογίων Ενέργειας και ύδρευσης για τις σχολικές μονάδες και απαλλαγή των σχολικών δαπανών από ΦΠΑ

· πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Δήμων

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ!