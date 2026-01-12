Από τη Σορβόνη στην Πάτρα: Η επιστροφή του Θεόδωρου Παπανικολάου

Ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση είχε η τελετή ορκωμοσίας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, παρουσία του Πρύτανη Χρήστου Μπούρα, ο οποίος καλωσόρισε τα νέα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και το διοικητικό προσωπικό στο ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η ορκωμοσία του Πατρινού Θεόδωρου Παπανικολάου, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Φυσικής, στον τομέα της Σχετικότητας και της Αστροφυσικής. Γιος του Νικολάου Παπανικολάου, γενικού γραμματέα της Φιλοτελικής Εταιρείας Πατρών, και της Ρεγγίνας Παπαγεωργίου, ο κ. Παπανικολάου επιστρέφει στη γενέτειρά του ύστερα από δέκα χρόνια ερευνητικής δραστηριότητας σε κορυφαία πανεπιστήμια της Σορβόνης και της Νάπολης.

Η επιστροφή του στο Πανεπιστήμιο Πατρών σηματοδοτεί όχι μόνο μια προσωπική δικαίωση, αλλά και μια σημαντική ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού του Ιδρύματος. Ο ίδιος δέχθηκε θερμές ευχές για καλή επιτυχία στο διδακτικό και ερευνητικό του έργο, σε μια ημέρα που χαρακτηρίστηκε από χαρά και συγκίνηση.









