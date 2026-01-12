Ημερήσιες Αστρολογικές προβλέψεις από την Αλίντα Κανάκη
Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.
(Σελήνη στον Σκορπιό – σε χάση)
Κριός
Απομακρυνθείτε όσο μπορείτε από τις σκοτούρες και τα προβλήματα που σας περιτριγυρίζουν και δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας να χαλαρώσει και να αναγεννηθεί σωματικά και πνευματικά. Νοιώθετε λίγο απογοητευμένοι και η ψυχολογική σας κατάσταση δεν είναι καλή. Εμπιστευτείτε τα προβλήματα ή τις ανησυχίες σας σε άτομο που εμπιστεύεστε και θα ξελαφρώσετε.
Ταύρος
Η μέρα θα φέρει έντονη δραστηριότητα και πιεστικές προθεσμίες. Διαπραγματεύσεις, συνομιλίες και ταξίδια είναι πολύ πιθανά. Το φεγγάρι θα είναι θετική για το ζώδιο σας, μια και μπορεί να μονιάσετε με κάποιον, με τον οποίο βρίσκεστε στα μαχαίρια. Ένα συμβόλαιο ή μια συνεργασία μπορεί να τελειώσει, θα ανοίξουν όμως σύντομα οι δρόμοι για κάτι καινούργιο.
Δίδυμοι
Οι δεσμευμένοι θα μπορούσατε να κάνετε ένα ταξιδάκι για να χαλαρώσετε και να ανανεωθείτε ψυχικά. Η συνάντηση σας με ασυνήθιστους ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες ή διαφορετικών αντιλήψεων, θα σας γεμίσει θετικά συναισθήματα και θα εξάψει την φαντασία σας. Στις προσωπικές σας σχέσεις σας περιμένουν ευχάριστες αλλαγές και μια ενδιαφέρουσα σεξουαλική ζωή με το ταίρι σας. οι ελεύθεροι θα έχετε την ευκαιρία σήμερα να γνωρίσετε ένα πρόσωπο που θα σας κινήσει την περιέργεια και θα θελήσετε να το γνωρίσετε καλύτερα.
Καρκίνος
Η υπομονή και η επιμονή που θα επιδείξετε θα σας ανταμείψουν σε βάθος χρόνου. Δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και αποφάσεις εν θερμώ, γιατί θα έχουν τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η υπομονή είναι αυτή που θα σας ανταμείψει. Μια ενδεχόμενη βεβιασμένη κίνηση θα μπορούσε να βλάψει την καριέρα ή τις σχέσεις σας. Δεν σας είναι εύκολο αλλά πρέπει να δείξετε αυτοσυγκράτηση.
Λέων
Η μέρα φέρνει εξαιρετικά δώρα για σας. Μπορεί να είναι μια νέα ευκαιρία επαγγελματική, ίσως μια νέα θέση εργασίας, δεν αποκλείεται ακόμη και μια απροσδόκητη οικονομικά ανάσα. Αισθάνεστε πνευματικά αναγεννημένοι και οι φοβίες και οι ανησυχίες σας εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας… Απολαύστε μια ήρεμη μέρα και μην αφήνετε τα μικρά απρόοπτα που μπορεί να παρουσιαστούν να σας χαλάσουν την θετική διάθεση.
Παρθένος
Θα ανεβάσετε ταχύτητα για να προλάβετε όλες σας τις υποχρεώσεις, υπάρχει όμως σοβαρός κίνδυνος λαθών και παραλήψεων που θα στοιχίσουν την αξιοπιστία σας. Κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την φαντασία σας για να καταλάβετε τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες.
Ζυγός
Απογοήτευση και μοναξιά ίσως να αισθανθείτε και θα έχετε την διάθεση να κρυφτείτε στο καβούκι σας. Καλύτερα όμως θα ήταν να βρείτε έξω, έστω και με το ζόρι, και να χαλαρώσετε με φιλική παρέα. Προσέξτε όμως ποιόν εμπιστεύεστε, ιδίως στον εργασιακό σας χώρο. Υπάρχει αρκετό παρασκήνιο γύρω σας που προσπαθεί να σας υπονομεύσει και δεν είναι ανάγκη να τους οπλίσετε το χέρι…
Σκορπιός
Τα χειρότερα έχουν περάσει και μπορείτε να αντικρίσετε και πάλι τον ήλιο κατάματα, μετά από μια δύσκολη περίοδο. Πήρατε τις αποφάσεις που έπρεπε για τις επόμενες κινήσεις σας και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε μπροστά. Ωστόσο υπάρχει έντονα ο κίνδυνος να ερωτευθείτε για μια ακόμη φορά το λάθος για σας άτομο. Επιτέλους θα πρέπει να ωριμάσετε και να θέστε νέα κριτήρια για τους επίδοξους ερωτικούς σας συντρόφους.
Τοξότης
Ημέρα ηρεμίας για εσάς, συντροφιά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Απωθήστε την καθημερινότητα και τα προβλήματα και γεμίστε τις μπαταρίες σας. Το αίσθημα της ικανοποίησης θα είναι έντονο, καθώς αισθάνεστε δικαιωμένοι για την σκληρή δουλειά και την υπομονή σας. Καιρός να χαλαρώσετε και να διασκεδάσετε λίγο.
Αιγόκερως
Κάποιες καταστάσεις θα σας φέρουν σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να τις χειριστείτε με προσοχή για να μην βλάψετε τις σχέσεις σας. Φανείτε λογικοί, επενδύστε στην διπλωματία και αποφύγετε να είστε κατηγορηματικοί στις απόψεις σας. Πολλές αμφιβολίες και ένας πεσιμισμός σας ταλαιπωρούν και δεν σας αφήνουν να επικεντρώσετε την προσοχή σας στα σημαντικά που συμβαίνουν.
Υδροχόος
Η προσοχή σας είναι στραμμένη στην δουλειά και τα οικονομικά σας, οι εξελίξεις της μέρας όμως θα σας φέρουν ένα νέο συναίσθημα! Μπορεί να μην είναι τα χρήματα που θα θέλατε να σας φέρει η τύχη, σε κάθε περίπτωση όμως κακό δεν το λες… Κάποιες μικρές ενοχλήσεις από άποψη υγείας θα σας προβληματίσουν, δεν πρόκειται όμως για κάτι σημαντικό. Μην τους δίνετε σημασία και ασχοληθείτε με πιεστικές υποθέσεις που δεν μπορούν να περιμένουν.
Ιχθείς
Το πλανητικό σκηνικό δεν θα σας φέρει μάνα εξ ουρανού, ούτε και ο από μηχανής θεός θα φροντίσει για τα οικονομικά σας προβλήματα. Σηκώστε τα μανίκια και με ρεαλισμό μεθοδεύστε τις κινήσεις εκείνες που θα σας ανακουφίσουν. Αισθάνεστε αρκετά τρωτοί και χρειάζεστε την αγάπη και την στήριξη των γύρω σας, κυρίως των αγαπημένων σας προσώπων. Μέρα είναι και θα περάσει…
