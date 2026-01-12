Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.

(Σελήνη στον Σκορπιό – σε χάση)

Κριός

Απομακρυνθείτε όσο μπορείτε από τις σκοτούρες και τα προβλήματα που σας περιτριγυρίζουν και δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας να χαλαρώσει και να αναγεννηθεί σωματικά και πνευματικά. Νοιώθετε λίγο απογοητευμένοι και η ψυχολογική σας κατάσταση δεν είναι καλή. Εμπιστευτείτε τα προβλήματα ή τις ανησυχίες σας σε άτομο που εμπιστεύεστε και θα ξελαφρώσετε.

Ταύρος

Η μέρα θα φέρει έντονη δραστηριότητα και πιεστικές προθεσμίες. Διαπραγματεύσεις, συνομιλίες και ταξίδια είναι πολύ πιθανά. Το φεγγάρι θα είναι θετική για το ζώδιο σας, μια και μπορεί να μονιάσετε με κάποιον, με τον οποίο βρίσκεστε στα μαχαίρια. Ένα συμβόλαιο ή μια συνεργασία μπορεί να τελειώσει, θα ανοίξουν όμως σύντομα οι δρόμοι για κάτι καινούργιο.

Δίδυμοι

Οι δεσμευμένοι θα μπορούσατε να κάνετε ένα ταξιδάκι για να χαλαρώσετε και να ανανεωθείτε ψυχικά. Η συνάντηση σας με ασυνήθιστους ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες ή διαφορετικών αντιλήψεων, θα σας γεμίσει θετικά συναισθήματα και θα εξάψει την φαντασία σας. Στις προσωπικές σας σχέσεις σας περιμένουν ευχάριστες αλλαγές και μια ενδιαφέρουσα σεξουαλική ζωή με το ταίρι σας. οι ελεύθεροι θα έχετε την ευκαιρία σήμερα να γνωρίσετε ένα πρόσωπο που θα σας κινήσει την περιέργεια και θα θελήσετε να το γνωρίσετε καλύτερα.

Καρκίνος

Η υπομονή και η επιμονή που θα επιδείξετε θα σας ανταμείψουν σε βάθος χρόνου. Δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και αποφάσεις εν θερμώ, γιατί θα έχουν τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η υπομονή είναι αυτή που θα σας ανταμείψει. Μια ενδεχόμενη βεβιασμένη κίνηση θα μπορούσε να βλάψει την καριέρα ή τις σχέσεις σας. Δεν σας είναι εύκολο αλλά πρέπει να δείξετε αυτοσυγκράτηση.

Λέων

Η μέρα φέρνει εξαιρετικά δώρα για σας. Μπορεί να είναι μια νέα ευκαιρία επαγγελματική, ίσως μια νέα θέση εργασίας, δεν αποκλείεται ακόμη και μια απροσδόκητη οικονομικά ανάσα. Αισθάνεστε πνευματικά αναγεννημένοι και οι φοβίες και οι ανησυχίες σας εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας… Απολαύστε μια ήρεμη μέρα και μην αφήνετε τα μικρά απρόοπτα που μπορεί να παρουσιαστούν να σας χαλάσουν την θετική διάθεση.

Παρθένος

Θα ανεβάσετε ταχύτητα για να προλάβετε όλες σας τις υποχρεώσεις, υπάρχει όμως σοβαρός κίνδυνος λαθών και παραλήψεων που θα στοιχίσουν την αξιοπιστία σας. Κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την φαντασία σας για να καταλάβετε τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες.