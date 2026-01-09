Μεσολόγγι: Σύλληψη άνδρα για παράνομη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια αξίας 6.000 ευρώ

Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός άνδρα στο Μεσολόγγι για συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια χωρίς καταβολή του αντίστοιχου ποσού.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι συμμετείχε σε τυχερά παίγνια του ΟΠΑΠ και δεν κατέβαλλε το κόστος συμμετοχής που ανέρχεται στις 6.000 ευρώ.