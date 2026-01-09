Back to Top
Προειδοποίηση του Δήμου Πατρέων για αποφυγή μετακινήσεων στις παρόχθιες περιοχές του Πείρου- Παραπείρου

Λόγω εκκένωσης του Φράγματος Αστερίου

Ο Δήμος Πατρέων ενημερώνει για προσωρινή επικινδυνότητα στις παρόχθιες περιοχές του ποταμού Πείρου – Παραπείρου λόγω εκκένωσης του Φράγματος Αστερίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται ότι: λόγω ενεργειών εκκένωσης του Φράγματος Αστερίου εξαιτίας παρατήρησης υψηλών σταθμών στον ταμιευτήρα, οι κάτοικοι παρόχθιων περιοχών του ποταμού Πείρου - Παραπείρου και αυτοί που εργάζονται ή δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της κοίτης του, θα πρέπει να αποφεύγουν να κινούνται, να παραμένουν και να εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα στις όχθες του ποταμού. Ο κίνδυνος πνιγμού είναι αυξημένος, εξαιτίας παροχέτευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού εντός της κοίτης του Ποταμού.

