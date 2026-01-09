Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος ο οποίος φέρεται να εξανάγκασε 15χρονο να γονατίσει, τον γρονθοκόπησε και τον τράβηξε βίντεο

Η αστυνομία ενημερώνει για τη σύλληψη ενός 16χρονου αλλοδαπού για περιστατικό βίας σε βάρος 15χρονου στην Πάτρα.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, συνελήφθη ο 16χρονος αλλοδαπός, που είχε εξαναγκάσει έναν 15χρονο να γονατίσει και τον είχε γρονθοκοπήσει στο πρόσωπο.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του ανήλικου κατηγορούμενου και κατάσχεσαν το κινητό τηλέφωνο με το οποίο είχε βιντεοσκοπήσει τις αξιόποινες πράξεις του.