Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος ο οποίος φέρεται να εξανάγκασε 15χρονο να γονατίσει, τον γρονθοκόπησε και τον τράβηξε βίντεο

Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος ο οποίος φέρ...

Τι αναφέρει η αστυνομία

Η αστυνομία ενημερώνει για τη σύλληψη ενός 16χρονου αλλοδαπού για περιστατικό βίας σε βάρος 15χρονου στην Πάτρα.
 
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, συνελήφθη ο 16χρονος αλλοδαπός, που είχε εξαναγκάσει έναν 15χρονο να γονατίσει και τον είχε γρονθοκοπήσει στο πρόσωπο.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του ανήλικου κατηγορούμενου και κατάσχεσαν το κινητό τηλέφωνο με το οποίο είχε βιντεοσκοπήσει τις αξιόποινες πράξεις του.

Ειδήσεις Τώρα

Πύργος: Μαθητής πήγε στο σχολείο με μαχαίρι- πεταλούδα και συνελήφθη

Πάτρα: Στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι για τον φονικό ξυλοδαρμό του Κώστα - ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Πάνος Ρούτσι: Έδωσα αγώνα για το παιδί μου όχι για να μπω σε κόμμα, η Καρυστιανού να παραιτηθεί

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Ξυλοδαρμός Αστυνομία

Ειδήσεις