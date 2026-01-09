Πύργος: Μαθητής πήγε στο σχολείο με μαχαίρι- πεταλούδα και συνελήφθη

Στην περιοχή του Πύργου, συνελήφθη 17χρονος μαθητής για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε Λύκειο σε περιοχή του Πύργου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, ένας 17χρονος μαθητής, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Παράλληλη, συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου για την παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, έπειτα από καταγγελία εκπαιδευτικού, διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής του Λυκείου, έφερε στην κατοχή του, ένα μαχαίρι – πεταλούδα συνολικού μήκους -21- εκατοστών, το οποίο κατασχέθηκε.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του μαθητή και της μητέρας του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.