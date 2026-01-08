Χαμός με το Grok του Μασκ: Θύμα και η Κέιτ Μίντλετον

Συνεχίζεται το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει με το εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης Grok, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X του Έλον Μασκ, και αφορά στη δημιουργία deepfake -δηλαδή παραποιημένων- φωτογραφιών γυναικών, ακόμη και ανήλικων.

Ένα σημαντικό ποσοστό από τις «παραγγελίες» που έδιναν ορισμένοι χρήστες στο γνωστό chatbot αφορούσε διάσημες γυναίκες, με το πιο πρόσφατο θύμα της υπόθεσης να είναι η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον.

Ξαφνικά, χιλιάδες χρήστες άρχισαν να βλέπουν αναρτήσεις με παραποιημένες φωτογραφίες (είτε με μπικίνι είτε γυμνές) της πριγκίπισσας Κέιτ, προϊόν deepfake του γνωστού chatbot. Αυτό προέκυψε καθώς χρήστες του μέσου μπορούσαν να παραγγείλουν μια φωτογραφία βασιζόμενη σε πραγματική εικόνα. Το Παλάτι του Κένσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές. Το υλικό έχει διαγραφεί από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιέσεις για σοβαρά ρυθμιστικά μέτρα στον Μασκ

Από την πλευρά της, η Ofcom, ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι υπεύθυνη για υπηρεσίες επικοινωνίας όπως η τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαίτησε άμεσα εξηγήσεις από την X σχετικά με το γεγονός ότι δεν συμμορφώνεται με τους νόμους περί διαδικτυακής ασφάλειας.

Ένας εκπρόσωπος της Ofcom δήλωσε στα βρετανικά μέσα: «Η αντιμετώπιση της παράνομης διαδικτυακής βλάβης και η προστασία των παιδιών παραμένουν επείγουσες προτεραιότητες για την Ofcom. Γνωρίζουμε τις σοβαρές ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σχετικά με τις σεξουαλικοποιημένες εικόνες ανθρώπων και σεξουαλικοποιημένες εικόνες παιδιών που παράγονται στο Grok. Έχουμε επικοινωνήσει επειγόντως με την X και την xAI για να κατανοήσουμε ποια μέτρα έχουν λάβει για να συμμορφωθούν με τα νόμιμα καθήκοντά τους για την προστασία των χρηστών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με βάση την απάντησή τους, θα προβούμε σε ταχεία αξιολόγηση για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανά ζητήματα συμμόρφωσης που δικαιολογούν διερεύνηση».

Την Κυριακή (4/1), η πλατφόρμα εξέδωσε προειδοποίηση προς τους χρήστες να μην χρησιμοποιούν το Grok για τη δημιουργία παράνομου περιεχομένου. Ο Έλον Μασκ επίσης προειδοποίησε όποιον ζητήσει από την Τεχνητή Νοημοσύνη να δημιουργήσει παράνομο περιεχόμενο ότι «θα υποστεί τις ίδιες συνέπειες» σαν να το ανέβαζε ο ίδιος. Η πολιτική αποδεκτής χρήσης του chatbot απαγορεύει την «απεικόνιση ομοιοτήτων προσώπων με πορνογραφικό τρόπο».

Έντονες αντιδράσεις από τους χρήστες

Πάντως, χρήστες της πλατφόρμας αντέδρασαν στις deepfake εικόνες της πριγκίπισσας με έναν να γράφει: «Τόσο αηδιαστικό. Η καημένη η Αικατερίνη έχει υπομείνει δεκαετίες διαφορετικών μορφών βίας».

Ένας άλλος έγραψε: «Αηδιαστικό για οποιαδήποτε γυναίκα ή παιδί». Ένας τρίτος είπε: «Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται απαγόρευση, έχει ξεφύγει τόσο πολύ από τον έλεγχο και γίνεται όλο και πιο ρεαλιστική».

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που φωτογραφίες της πριγκίπισσας της Ουαλίας δημοσιεύονται χωρίς τη συγκατάθεσή της. Το 2012, φωτογραφίες παπαράτσι την απαθανάτισαν να κάνει ηλιοθεραπεία τόπλες μέσα στον ιδιωτικό χώρο ενός γαλλικού κάστρου. Οι φωτογραφίες μετέπειτα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό French Closer. Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα μήνυσαν το περιοδικό και έλαβαν αποζημίωση 100.000 ευρώ.

Τον Οκτώβριο, το ζευγάρι κέρδισε μια νομική μάχη εναντίον του γαλλικού περιοδικού Paris Match, αφού δημοσίευσε φωτογραφίες από τις ιδιωτικές τους διακοπές τον Απρίλιο, στις οποίες περιλαμβάνονταν φωτογραφίες των τριών παιδιών τους.