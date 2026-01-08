Πύργος: Άγρια συμπλοκή δύο οικογενειών ρομά για παλιοσίδερα- Χαροπαλεύει παππούς, τον παρέσυραν με αυτοκίνητο

Η συμπλοκή μεταξύ των δύο οικογενειών στην Βαρβάσαινα του Πύργου Ηλείας έγινε για κάποια παλιοσίδερα και πήρε άγριες διαστάσεις.

Μπροστά στα έκπληκτα μάτια των κατοίκων του χωριού, εκτυλίχθηκαν ιδιαίτερα σκληρές σκηνές με κάποιους να αναφέρουν πως ορισμένα από τα θύματα παρασύρθηκαν ακόμα και από το αυτοκίνητο της μιας οικογένειας.

Ως δράστες φέρονται τέσσερις ρομά της μιας οικογένειας και ένας ακόμα αλλοδαπός που φέρεται να ήταν μαζί τους.

Από την άλλη πλευρά θύματα και βαριά τραυματισμένοι, είναι ένας παππούς 68 ετών με τα δύο του εγγόνια 13 και 17 ετών.

Οι δύο οικογένειες έτυχε να συναντηθούν μέσα στον οικισμό της Βαρβάσαινας και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το γεγονός ότι η μια οικογένεια είχε καταφέρει να συγκεντρώσει κάποια παλιοσίδερα, πυροδότησε την ένταση. Άντρες και γυναίκες πέντε άτομα συνολικά άρχισαν να επιτίθενται στον παππού και τα εγγόνια του, με ό,τι βρήκαν μπροστά τους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες παρέσυραν με το ένα αυτοκίνητο τουλάχιστον τον παππού με το 13χρονο εγγόνι.