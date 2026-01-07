Όχι στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών λέει το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων

Κατά πλειοψηφία ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, στη σημερινή του συνεδρίαση (7-1-2026), το ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης που εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεση στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, καταγγέλλοντας την περαιτέρω υποβάθμιση της Δημόσιας Παιδείας και διεκδικώντας ουσιαστική κρατική χρηματοδότηση και στήριξη των σχολείων.

Ο Δήμος Πατρέων σε σχετική ανακοίνωσή του αναφέρει: "Στη σημερινή του (7-1-2026) συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης ενάντια στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών.

Στο ψήφισμα αναφέρονται τα εξής:

«Με νέα διάταξη σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση δρομολογείται η πλήρης κατάργηση των σχολικών επιτροπών την 1η Αυγούστου 2026. Διάταξη η οποία έρχεται να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη Δημόσια Παιδεία, στοχεύοντας στην πλήρη υποβάθμισή της.

Ο οικονομικός στραγγαλισμός των σχολείων, οι συγχωνεύσεις δεκάδων τμημάτων με στόχο την εξοικονόμηση εκπαιδευτικών, η οικονομική αφαίμαξη των γονιών, η επιβολή της κατηγοριοποίησης των σχολείων μέσω της λεγόμενης αξιολόγησης, η εμπλοκή των χορηγών και η προώθηση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων είναι κρίκοι στην ενιαία αλυσίδα μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει την μόρφωση των παιδιών ως κόστος και ματώνει καθημερινά τις λαϊκές οικογένειες.

Κράτος και κυβερνήσεις διαχρονικά μεταβιβάζοντας τις ευθύνες τους για τη λειτουργία κρίσιμων τομέων όπως είναι τα σχολεία των παιδιών, με την ταυτόχρονη απεμπόληση του ρόλου του κεντρικού κράτους στη συντήρησή τους, σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση της Παιδείας την ώρα που μεγαλώνει η ακρίβεια στην Ενέργεια, τα αναλώσιμα και τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, έχει οδηγήσει στην περαιτέρω υποβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου.

Σε αυτό το πλαίσιο, διευθυντές και Σύλλογοι Γονέων θα μετατραπούν σε οικονομικοί διαχειριστές των σχολικών μονάδων, για να δημιουργηθεί το αυτόνομο από την κρατική χρηματοδότηση σχολείο, που θα είναι απόλυτα εξαρτημένο από την οικονομική δυνατότητα των γονέων ή την χορηγία «ευεργετών» που θα διαφημίζουν στα σχολεία των παιδιών μας τις επιχειρήσεις τους, φέρνοντας πιο κοντά τον ν. 4692/20 (Κεραμέως) για την αυτονομία των σχολικών μονάδων.

Κρίθηκε εκ του αποτελέσματος ότι η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, σε συνδυασμό με τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες των Δήμων, δημιούργησε μια σειρά προβλημάτων και καθυστερήσεων, σε ζητήματα που απαιτούν έκτακτες διαδικασίες, αλλά και άμεσες και επείγουσες παρεμβάσεις, με την εκπαιδευτική και τη μαθητική κοινότητα να πληρώνουν για μια ακόμη φορά τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την Παιδεία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων εκφράζει την αντίθεσή του στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και διεκδικεί:

Την επαναφορά των σχολικών επιτροπών στους δήμους που καταργήθηκαν – Την απόσυρση της διάταξης που προβλέπει την πλήρη κατάργηση των σχολικών επιτροπών στους δήμους που τις έχουν διατηρήσει.

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη λειτουργία των σχολείων στο ύψος των σημερινών πραγματικών αναγκών και συνολικά των δαπανών για την εκπαίδευση των παιδιών μας.

Άμεση νομοθετική πρωτοβουλία για τη θέσπιση δωρεάν τιμολογίων Ενέργειας και ύδρευσης για τις σχολικές μονάδες και απαλλαγή των σχολικών δαπανών από ΦΠΑ.

Κάλυψη με μόνιμο προσωπικό όλων των αναγκαίων τεχνικών και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με τη λειτουργία και συντήρηση των σχολείων και όλων των υποδομών στους δήμους»".