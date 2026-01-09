Δήμος Πατρέων: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Σωματείου Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων

Ο Δήμος Πατρέων ενημερώνει για την εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Σωματείου Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων και Λοιπών Εργατοϋπαλλήλων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου Τάκης Πετρόπουλος παρέστη, ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής, στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Σωματείου Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων και Λοιπών Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Πατρέων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 8 Γενάρη στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ρένα Σκαρλάτου και Φωτεινή Συριώτη, το μέλος Παναγιώτης Καρασπήλιος και ο Διευθυντής Παιδείας και Αθλητισμού Γιάννης Σίδερης.

Ο Αντιδήμαρχος στο σύντομο χαιρετισμό του, αφού μετέφερε τις θερμές ευχές και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη, τόνισε μεταξύ άλλων ότι μόνο οι λαοί μπορούν να πετάξουν στα σκουπίδια τα πολεμικά σχέδια των μιλιταριστών ιμπεριαλιστών και ότι η Δημοτική Αρχή είναι δίπλα στους εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολικών κτιρίων για μόνιμη δουλειά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και θα είναι μπροστά στους αγώνες που έρχονται και τους γεννά η ανάγκη της δικαίωσης τους.

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η Πρόεδρος του Σωματείου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΠ ΟΤΑ Φρόσω Ανδριοπούλου η οποία κάλεσε τους εργαζόμενους να είναι σε

επαγρύπνηση και αγωνιστική ετοιμότητα.

Χαιρετισμούς επίσης απηύθυναν η Ρένα Σκαρλάτου και η Φωτεινή Συριώτη οι οποίες τόνισαν αντίστοιχα το σημαντικό ρόλο των εργαζομένων του Δήμου στην υγιεινή των σχολικών κτιρίων κι εν γίνει στην ασφαλή λειτουργία των σχολείων μας και την αναγκαιότητα επαρκούς προσωπικού φύλαξής τους, που σχεδόν τον έχουν καταργήσει όλες οι αστικές κυβερνήσεις και τη μονιμοποίηση των σχολικών καθαριστριών/στών.