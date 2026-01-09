Δυτική Ελλάδα: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο Εθνικό Οδικό στη Δυτική Ελλάδα ισχύουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Διακοπές Κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω τοποθέτησης αγροτικών μηχανημάτων, στα παρακάτω σημεία :

• Ιόνια Οδός στα διόδια Αγγελοκάστρου,

• Περιμετρική Οδός Πατρών στον κόμβο Εγλυκάδας.