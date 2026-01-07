Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Στον εισαγγελέα το βίντεο του Γιάνη Βαρουφάκη που λέει ότι πήρε έκσταση

Στον εισαγγελέα το βίντεο του Γιάνη Βαρο...

Τι συνέβη

Στον εισαγγελέα στέλνει η αστυνομία το βίντεο με τον επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη όπου μιλά για ναρκωτικά, προκειμένου να κρίνει αν τελούνται ποινικά αδικήματα.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εξομολογήθηκε, σε συνέντευξή του στο podcast της Γαίας Μερκούρη, ότι έχει πάρει μια φορά έκσταση, ότι προτιμάει το χόρτο γιατί είναι «πιο ευχάριστο» αλλά και ότι ανάμεσα στην Άνγκελα Μέρκελ, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επέλεγε την πρώην Καγκελάριο της Γερμανίας για να κάνει μαζί της «ολλανδικό τσιγάρο».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης απαντά στον Αλέξη Τσ...

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Αυτοί είναι οι δρόμοι όπου οδηγείτε με 50 χλμ και αυτοί όπου δεν υπερβαίνετε τα 30, με βάση το νέο ΚΟΚ

Μέτρα για αγρότες: Ηλεκτρικό ρεύμα στα 8,5 λεπτά και app για επιστροφή ΕΦΚ

Έδωσαν… ρέστα οι πατρινοί «κύκνοι» στη… λίμνη του Αιγίου- Τι λένε στο thebest- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Γιάνης Βαρουφάκης Ναρκωτικά

Ειδήσεις