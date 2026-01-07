Στον εισαγγελέα το βίντεο του Γιάνη Βαρουφάκη που λέει ότι πήρε έκσταση

Στον εισαγγελέα στέλνει η αστυνομία το βίντεο με τον επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη όπου μιλά για ναρκωτικά, προκειμένου να κρίνει αν τελούνται ποινικά αδικήματα.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εξομολογήθηκε, σε συνέντευξή του στο podcast της Γαίας Μερκούρη, ότι έχει πάρει μια φορά έκσταση, ότι προτιμάει το χόρτο γιατί είναι «πιο ευχάριστο» αλλά και ότι ανάμεσα στην Άνγκελα Μέρκελ, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επέλεγε την πρώην Καγκελάριο της Γερμανίας για να κάνει μαζί της «ολλανδικό τσιγάρο».



