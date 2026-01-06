Σύλληψη για καταδικαστικές αποφάσεις στο Αγρίνιο

Συνελήφθη, χθες αργά το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς

Ελλάδας, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και έξι μηνών για κλοπή, ζωοκλοπή, ζωοκτονία, παράβαση του νόμου περί

όπλων και παράβαση της νομοθεσίας για τα βεγγαλικά, τις κροτίδες και τα πυροτεχνήματα.