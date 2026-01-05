Κακοκαιρία: Σε κόκκινο συναγερμό Δυτική Ελλάδα και Ιόνια νησιά για δυο ημέρες

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω του Εκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Επειτα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, και μετά το Εκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της ΕΜΥ, η Πολιτική Προστασία έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code):

Από την Τρίτη 06/01/2026 έως Τετάρτη 07/01/2026 τις Περιφέρειες:

• Δυτικής Ελλάδας

• Ηπείρου

• Ιονίων Νήσων

Από την Τετάρτη 07/01/2026 έως και την Πέμπτη 08/01/2026 τις Περιφέρειες:

• Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

• Πελοποννήσου

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της επιτροπής:

1) Την Τρίτη και την Τετάρτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στην Κέρκυρα), στην Ηπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Τοπικά ισχυρά φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

2) Επιπροσθέτως, την Τετάρτη αναμένονται ισχυρά φαινόμενα σε Δυτική και Νότια Πελοπόννησο.

3) Την Τετάρτη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους θυελλώδεις νοτιάδες.

4) Την Πέμπτη η κακοκαιρία θα διατηρηθεί αλλά με διαφορετικά κατά τόπους χαρακτηριστικά.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Οργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Οργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ).

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου την Τρίτη