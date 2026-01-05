Τι προκάλεσε την τραγωδία στον Παναμά για το ζευγάρι από την Κεφαλονιά;

Ένα ταξίδι αναψυχής στον Παναμά μετατράπηκε σε τραγωδία για γνωστή οικογένεια της Κεφαλονιάς.

Η γυναίκα του ζευγαριού άφησε την τελευταία της πνοή, ενώ ο σύζυγός της δίνει μάχη για τη ζωή του, νοσηλευόμενος σε νοσοκομείο του Παρισιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekefalonia.gr, πρόκειται για συνταξιούχο συμβολαιογράφο από το Ληξούρι, η οποία είχε πολυετή δράση στον χώρο της, και για τον διακεκριμένο δικηγόρο σύζυγό της.

Το ζευγάρι βρισκόταν στον Παναμά για τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καθώς συνήθιζε να πραγματοποιεί μακρινά ταξίδια την εορταστική περίοδο. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, η Αθανασία Καρακούση προσβλήθηκε από μια σπάνια και επιθετική λοίμωξη στο αίμα. Παρά την άμεση νοσηλεία σε τοπικό νοσοκομείο, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και κατέληξε μέσα σε λίγες ώρες.

Η τραγωδία συνεχίστηκε κατά την επιστροφή του ζευγαριού, όταν ο σύζυγος παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα με υψηλό πυρετό. Η κατάστασή του κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Παρίσι, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Στο πλευρό του βρίσκεται από την πρώτη στιγμή η κόρη τους.

Οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν προσεκτικά την υπόθεση, με σοβαρές υποψίες ότι η αιτία της ασθένειας μπορεί να είναι είτε ένας επιθετικός ιός γρίπης, είτε κάποια τροπική λοίμωξη, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό για την προστασία των ταξιδιωτών.

Η τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς και της Λαμίας (τόπος καταγωγής της εκλιπούσας) παραμένει συγκλονισμένη, καθώς το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα αγαπητό και ενεργό επαγγελματικά, αφήνοντας πίσω του ένα κενό που δύσκολα αναπληρώνεται.