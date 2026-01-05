Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στα Καλάβρυτα: «Αυξημένη επισκεψιμότητα παρά το λίγο χιόνι» λένε στο thebest.gr τοπικοί φορείς- ΦΩΤΟ

Από τα Χριστούγεννα έως την Πρωτοχρονιά 2026 καταγράφηκε αυξημένη επισκεψιμότητα στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, παρά το γεγονός ότι οι πίστες δεν είχαν ακόμη ανοίξει, όπως δήλωσαν στο thebest.gr ο Διευθυντής του Χιονοδρομικού, Αλέξης Άγριος, και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καλαβρύτων, Κωνσταντίνος Δαφαλιάς.

Όπως εξηγεί ο κ. Άγριος, «η επισκεψιμότητα στο Χιονοδρομικό Κέντρο ήταν πολύ αυξημένη, παρόλο που οι πίστες δεν είχαν ακόμη ανοίξει για χιονοδρομία. Οι επισκέπτες ήρθαν με διάθεση για βόλτα, πεζοπορία και γενικότερα για να απολαύσουν τον χειμωνιάτικο καιρό», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει πως «αναμένουμε χιονοπτώσεις για να λειτουργήσουν οι χιονοδρομίες».

Χειμωνιάτικες μέρες με λίγο χιόνι

Ο κ. Άγριος σημειώνει πως «τις γιορτές επικράτησε χειμωνιάτικος καιρός με ελάχιστο χιόνι, ωστόσο η αλλαγή του χρόνου βρήκε τα βουνά κατάλευκα, ένα ιδανικό σκηνικό για την περιοχή». Ακόμη, επισημαίνει πως «η διάθεση των επισκεπτών υπάρχει, αλλά η πραγματική κινητικότητα εξαρτάται από τις χιονοπτώσεις. Οι επισκέπτες χρειάζονται ένα επιπλέον κίνητρο για να έρθουν στο βουνό».

Προοπτικές για τη συνέχεια της σεζόν

Όσον αφορά το επόμενο διάστημα, ο Διευθυντής του Χιονοδρομικού Κέντρου εκτιμά πως η επισκεψιμότητα θα συνεχιστεί, «ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες και την πλήρη λειτουργία των χιονοδρομιών».

Από την πλευρά των ξενοδόχων, ο κ. Δαφαλιάς ανέφερε πως «η συνολική εικόνα για τα καταλύματα δεν ήταν όπως αρχικά αναμένονταν. Δεν φτάσαμε στα επίπεδα του 95% που είχαμε άλλες χρονιές», προσθέτοντας πως «στις 2-4 Ιανουαρίου όμως όλα ήταν sold out, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες η κίνηση ήταν μικρότερη».

Ο ρόλος του Χιονοδρομικού Κέντρου

Ο κ. Δαφαλιάς τονίζει πως «η περιορισμένη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου επηρέασε σημαντικά την τουριστική κίνηση. «Χρειάζεται χιόνι για να ανοίξουν οι πίστες και να προσελκύσουμε περισσότερους επισκέπτες», εξηγεί. Παρ’ όλα αυτά, χαρακτηρίζει τη συνολική κίνηση καλή, «με την πληρότητα την Πρωτοχρονιά να φτάνει το 85%-90%».

Προσδοκίες για το επόμενο διάστημα

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων σημειώνει πως «η κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, αλλά η διακοπή των επιπλέον δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου μετά τις 7/1 αποτελεί πρόσθετη δυσκολία για τον τουρισμό της περιοχής». Όπως υπογραμμίζει, «το νέο έτος δεν ξεκίνησε όπως θα θέλαμε, ωστόσο ενδεχόμενες χιονοπτώσεις θα μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα και να αυξήσουν την επισκεψιμότητα».