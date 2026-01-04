myProperty: Αλλαγές στα συμβόλαια ακινήτων από τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

Πώς θα γίνεται ψηφιακά η διαδικασία
Ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY της ΑΑΔΕ, θα υποβάλλονται από τις 5 Ιανουαρίου 2026 οι εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων(ΦΜΑ) για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης, τροποποίησης ή κατάργησης οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών.
Συγκεκριμένα, με τις αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1191/2025 και Α.1192/2025), η διαδικασία απλοποιείται περαιτέρω, καθώς εντάσσονται νέες κατηγορίες δηλώσεων στο myPROPERTY.
Στόχος είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και η πιο αποτελεσματική κατανομή των εργασιών στις υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα, η νέα ψηφιακή διαδικασία αφορά τροποποιητικές δηλώσεις για:
- Σύσταση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών,
- Τροποποίηση σύστασης ή κατάργηση σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών.
Η υποβολή των δηλώσεων αυτών πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY,στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές >myPROPERTY(συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων myPROPERTY μέσω ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ), ενισχύοντας τη διαφάνεια και μειώνοντας τη γραφειοκρατία στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
- Αρχική Δήλωση: Η αρχική δήλωση ΦΜΑ πρέπει να έχει υποβληθεί ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY ή myPROPERTY μέσω ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ.
- Μη Υπογραφή Συμβολαίου: Δεν πρέπει να έχει συνταχθεί ακόμα το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο της σύστασης, τροποποίησης σύστασης ή κατάργησης των ιδιοκτησιών.
