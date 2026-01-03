Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0: Κατέκτησε και το Σούπερ Καπ με Ταρέμι, Γιαζίτζι και Καλογερόπουλο

Ο Ολυμπιακός στέφθηκε υπερπρωταθλητής, καθώς κατέκτησε και το Betsson Super Cup, επικρατώντας 3-0 του ΟΦΗ, με όλα τα γκολ να μπαίνουν στην παράταση. Ταρέμι (96′), Καλογερόπουλος (107′) και Γιαζίτζι (113′) οι σκόρερ.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο του 2026 και στέφθηκε υπερπρωταθλητής. Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν 3-0 του ΟΦΗ στην παράταση του Betsson Σούπερ Καπ. Ο Μέχντι Ταρέμι στο 96ο λεπτό έδωσε τη λύση από την άσπρη βούλα, ενώ ο Καλογερόπουλος, ο οποίος λειτούργησε ως game changer “κλείδωσε” το ματς στο 107′. Το…κερασάκι έβαλε ο Γιαζίτζι στο 113′.

Τα 90 λεπτά δεν ήταν αρκετά για τις δύο ομάδες να λύσουν τις διαφορές τους. Ο Ολυμπιακός είχε τον μεγαλύτερο αριθμό τελικών και τρία ακυρωθέντα γκολ, με τον Χριστογεώργο να πραγματοποιεί κομβικές αποκρούσεις.

Ο ΟΦΗ από την πλευρά του είχε τις στιγμές του για το δικό του γκολ, ειδικά στη μετάβαση, πάλεψε, όμως δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το ματς, καθώς κατέρρευσε στην παράταση.

Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός έφτασε τις 5 κούπες Super Cup στην ιστορία του, στην αναβίωση του θεσμού έπειτα από 19 χρόνια.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με χαμηλό τέμπο και λίγες φάσεις. Ο Ολυμπιακός πήρε την κατοχή, με τους Κρητικούς να πιέζουν στη μεσαία γραμμή και να προσπαθούν να χτυπήσουν στη μετάβαση. Μετά το 20ο λεπτό η αναμέτρηση πήρε “φωτιά” με ευκαιρίες εκατέρωθεν.

Στο 22′ ο Ταρέμι έστρωσε την μπάλα στον Τσικίνιο, ο οποίος σούταρε εκτός περιοχής, με την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του Χριστογεώργου. Δύο λεπτά αργότερα, ο ΟΦΗ αγκάλιασε το 1-0. Ο Νους έτρεξε στη μετάβαση, έστειλε την μπάλα στα αριστερά στον Χατζηθεοδωρίδη, έγινε το γύρισμα προς τον Σαλσίδο, με τον Τζολάκη να πραγματοποιεί τεράστια απόκρουση.





Ο Ολυμπιακός σε αυτό το σημείο πάτησε γκάζι με συνεχόμενες ευκαιρίες. Στο 29′ ο Μπιανκόν προσπάθησε να μιμηθεί τον Ελ Κααμπί. Μετά από σέντρα από τα αριστερά έκανε το εναέριο γυριστό, αλλά δεν νίκησε τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ. Στο 35′ ο Ροντινέι εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά, γεμίζοντας στην περιοχή, ο Ταρέμι έκανε την προβολή μπροστά από τον κίπερ του ΟΦΗ, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Η φάση φυσικά θα ελεγχόταν.









Στο 38′ ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα με σουτ του Μουζακίτη, με τον διαιτητή να δίνει φάουλ για το ανάποδο ψαλίδι του Ταρέμι, κοντά στον Γκονθάλεθ. Ο VAR επιβεβαίωσε την αρχική απόφαση και το 0-0 παραμένει. Λίγο πριν από το τέλος του πρώτου μέρους, ο Μουζακίτης είχε νέα τελική, όμως ο Χριστογεώργος ήταν εκεί.

Η έναρξη του δευτέρου μέρους είχε αρκετά λάθη και από τις δύο πλευρές, με τον Ολυμπιακό να παραμένει κοντά στην περιοχή του ΟΦΗ, ο οποίος χτυπούσε στην αντεπίθεση. Στο 56′ ο Ποντένσε ταλαιπώρησε την άμυνα του ΟΦΗ στα αριστερά της περιοχής, έκανε το σουτ, η μπάλα άλλαξε πορεία και πέρασε λίγο έξω.

Στο 72ο ο Ολυμπιακός είχε καλή στιγμή, με τον Μαρτίνς να παίρνει το ριμπάουντ μετά από απόκρουση του Χριστογεώργου. Ωστόσο, ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ απέκρουσε ξανά.

Προς το τέλος του 90λεπτο υπήρχαν διαδοχικές ευκαιρίες για τις δύο ομάδες. Στο 85′ ο Ποντένσε από τα αριστερά έστρωσε στον Έσε, με τον Χριστογεώργο να αποκρούει. Αμέσως μετά οι Κρητικοί απάντησαν. Ο Φούντας βρέθηκε στα αριστερά μέσα στην περιοχή, αλλά από δύσκολη γωνία δεν νίκησε τον Τζολάκη. Ακολούθησαν ευκαιρίες από Ταρέμι και Φούντα, χωρίς όμως το κάτι παραπάνω.



Οι ευκαιρίες συνεχίζονταν εκατέρωθεν και στην εκπνοή του 90λεπτου ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα, έπειτα από το γύρισμα του Γιάρεμτσουκ από τα δεξιά, με τον Ουκρανό να φεύγει στην πλάτη της άμυνας των Κρητικών. Ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι του για οφσάιντ, με τον VAR να επιβεβαιώνει την απόφαση.

Νωρίς στην παράταση και συγκεκριμένα στο 96′ ο Ολυμπιακός βρήκε τη λύση. Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι για αγκωνιά του Κωστούλα στο πρόσωπό του Καλογερόπουλου σε διεκδίκηση της μπάλας. Ο Ταρέμι ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Χριστογεώργο, για το 1-0. Λίγο αργότερα, ακυρώθηκε και τρίτο γκολ των ερυθρόλευκων, με τον Γιάρεμτσουκ να είναι εκτεθειμένος

Ο ΟΦΗ είχε την ευκαιρία να απαντήσει, αλλά ο Ισέκα δεν μπόρεσε να νικήσει τον Τζολάκη. Οι Πειραιώτες “κλείδωσαν” το τρόπαιο στο 107′. Ο Μουζακίτης εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά, ο Χριστογεώργος εκτίμησε λάθος τη φάση, ο Καλογερόπουλος ξεμαρκαρίστηκε, πήρε την κεφαλιά και την έστειλε στα δίχτυα του ΟΦΗ για το 2-0.

Στο 113′ ο Γιαζίτζι έβαλε οριστικά τέλος στον τελικό του Betsson Super Cup. Ο διεθνής Τούρκος μεσοεπιθετικός πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή των Κρητικών, έκανε πολύ όμορφη ενέργεια και ντρίπλα, πάτησε περιοχή και με δυνατό διαγώνιο σουτ νίκησε για τρίτη φορά απόψε τον Χριστογεώργο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν (88′ Καλογερόπουλος), Ρέτσος, Ροντινέι (91′ Κοστίνια), Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς (110′ Γιαζίτζι), Τσικίνιο (90+2′ Γιάρεμτσουκ), Ποντένσε (102′ Στρεφέτσα), Ταρέμι (106′ Νασιμέντο)

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας (106′ Νέιρα), Λαμπρόπουλος (106′ Πούγγουρας), Χατζηθεοδωρίδης (68′ Μπαΐνοβιτς), Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους (83′ Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (68′ Φούντας – 90+5′ Ισέκα), Σαλσίδο

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ

Ιδού όλοι οι νικητές του Σούπερ Καπ:

(Ανεπίσημες διοργανώσεις)

1. 1948-1949 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2. 1970-1971 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

3. 1971-1972 Α.Ε.Κ.

4. 1976-1977 Π.Α.Ο.Κ.

(Επίσημες διοργανώσεις)

5. 1980-1981 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

6. 1987-1988 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

7. 1988-1989 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

8. 1989-1990 Α.Ε.Κ.

9. 1992-1993 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

10. 1993-1994 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

11. 1994-1995 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

12. 1996-1997 A.E.K.

13. 2007-2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

14. 2025-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ

Α/Α ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΖΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΚΟΡ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (σε δρχ)

(Ανεπίσημες διοργανώσεις)

1. Λεωφόρος 1948-1949 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠANAΘHNAΪKOΣ 0-3 0-2 - -

2. Καραϊσκάκη 1970-1971 ΠΑNAΘHNAΪKOΣ - ΑΡΗΣ 2-1 - -

3. Ν. Φιλαδέλφεια 1971-1972 Α.Ε.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1 2-2 (4-2 πεν.) 36.449 1.390.624

4. Καυτανζόγλειο 1976-1977 Π.Α.Ο.Κ. - Ηρακλής 3-2 15.000 -

(Επίσημες διοργανώσεις)

5. Καραϊσκάκη 1980-1981 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ 4-3 11.562 1.943.000

6. ΟΑΚΑ 1987-1988 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ 1-0 7.581 2.649.800

7. ΟΑΚΑ 1988-1989 ΛΑΡΙΣΑ - ΠANAΘHNAΪKOΣ 1-3 24.404 13.300.800

8. ΟΑΚΑ 1989-1990 Α.Ε.Κ. - ΠΑNAΘHNAΪKOΣ 1-1 (6-5 πεν.) 39.300 24.017.300

9. ΟΑΚΑ 1992-1993 Α.Ε.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-3 29.371 21.332.100

10. ΟΑΚΑ 1993-1994 Α.Ε.Κ. - ΠANAΘHNAΪKOΣ 0-1 20.854 19.913.000

11. ΟΑΚΑ 1994-1995 Α.Ε.Κ. - ΠΑNAΘHNAΪKOΣ 0-3 15.417 19.022.200

12. Καραϊσκάκη 1996-1997 ΠΑNAΘHNAΪKOΣ - Α.Ε.Κ. 1-1 (8-9 πεν.) 9.165 13.500.000

13. Καραϊσκάκη 2007-2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ 1-0 7.142 142.840 ευρώ

14. Παγκρήτιο 2025-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ 3-0

* Πρώτος αναφέρεται ο πρωταθλητής, δεύτερος ο κυπελλούχος

ΤΑ 338 ΤΡΟΠΑΙΑ

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός “έπιασε” τους 338 τίτλους σε ομαδικά αθλήματα μετά το 6/7 τη φετινή σεζόν.

Η λίστα με τους 338 τίτλους του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 84

Πόλο Ανδρών: 73

Βόλεϊ Ανδρών: 65

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 12

Αναλυτικά οι “ερυθρόλευκοι” τίτλοι

Ποδόσφαιρο 84 (UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)

Πόλο Ανδρών 72 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 26, Super Cup: 5)

Βόλεϊ Ανδρών 65 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, League Cup “Νίκος Σαμαράς”: 8, Super Cup: 3)

Μπάσκετ 35 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Super Cup Ελλάδας: 4)

Πόλο Γυναικών 31 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 6, Super Cup: 3)

Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Super Cup: 1)

Μπάσκετ Γυναικών 15 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)

Χάντμπολ 12 (Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 3, Σούπερ Καπ 4)