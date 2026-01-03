Βίντεο ντοκουμέντο από την «τρελή» πορεία τρόμου μεθυσμένου οδηγού στην Κηφισιά

Κάμερα πολυκατοικίας κατέγραψε τη διαδρομή τρόμου του 52χρονου - Αλκοόλ επτά φορές πάνω από το όριο ασφαλούς οδήγησης
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας πολυκατοικίας στην Κηφισιά καταγράφει το τέλος της ανεξέλεγκτης πορείας ενός 52χρονου οδηγού, ο οποίος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ σε επίπεδα πολλαπλάσια των επιτρεπόμενων ορίων.
Ο άνδρας προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, εμβολίζοντας συνολικά επτά οχήματα και ξεριζώνοντας ένα δέντρο, πριν ακινητοποιηθεί.
«Κυκλική» διαδρομή καταστροφής από Μεταμόρφωση έως Βαρυμπόμπη
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 52χρονος ακολούθησε μια επικίνδυνη και σχεδόν «κυκλική» διαδρομή, ξεκινώντας από τη Μεταμόρφωση και καταλήγοντας στην περιοχή της Βαρυμπόμπης. Οι εικόνες από το βίντεο μαρτυρούν την απώλεια ελέγχου του οχήματος, με συνεχείς προσκρούσεις σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η εικόνα στην οδό Άργους στην Κηφισιά, όπου φαίνεται το ξεριζωμένο δέντρο και ένα αυτοκίνητο χτυπημένο πίσω, πλάι και μπροστά. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν το συγκεκριμένο όχημα ανήκει στον μεθυσμένο οδηγό ή σε κάποιο από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα που υπέστησαν ζημιές.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30 το βράδυ της Παρασκευής (2/1). Αρχικά, ο οδηγός προσέκρουσε σε δέντρο στην οδό Άργους και, συνεχίζοντας την πορεία του με επικίνδυνους ελιγμούς, χτύπησε δύο σταθμευμένα οχήματα. Ακολούθησαν ακόμη τρεις προσκρούσεις σε διαφορετικά σημεία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των χτυπημένων αυτοκινήτων στα επτά.
Η πορεία του συνεχίστηκε μέχρι την οδό Ποταμού, όπου έκανε απότομη στροφή στη Ναυπλίου και προσέκρουσε σε δύο ακόμη οχήματα, πριν τελικά ακινητοποιηθεί.
Μετά την ακινητοποίησή του, ο 52χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 1,86 mg/l αλκοόλ. Το επίπεδο αυτό είναι τρεις φορές πάνω από το όριο του αυτοφώρου και επτά φορές υψηλότερο από το όριο ασφαλούς οδήγησης.
