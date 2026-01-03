Βίντεο ντοκουμέντο από την «τρελή» πορεία τρόμου μεθυσμένου οδηγού στην Κηφισιά

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας πολυκατοικίας στην Κηφισιά καταγράφει το τέλος της ανεξέλεγκτης πορείας ενός 52χρονου οδηγού, ο οποίος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ σε επίπεδα πολλαπλάσια των επιτρεπόμενων ορίων.

Ο άνδρας προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, εμβολίζοντας συνολικά επτά οχήματα και ξεριζώνοντας ένα δέντρο, πριν ακινητοποιηθεί.

«Κυκλική» διαδρομή καταστροφής από Μεταμόρφωση έως Βαρυμπόμπη

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 52χρονος ακολούθησε μια επικίνδυνη και σχεδόν «κυκλική» διαδρομή, ξεκινώντας από τη Μεταμόρφωση και καταλήγοντας στην περιοχή της Βαρυμπόμπης. Οι εικόνες από το βίντεο μαρτυρούν την απώλεια ελέγχου του οχήματος, με συνεχείς προσκρούσεις σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η εικόνα στην οδό Άργους στην Κηφισιά, όπου φαίνεται το ξεριζωμένο δέντρο και ένα αυτοκίνητο χτυπημένο πίσω, πλάι και μπροστά. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν το συγκεκριμένο όχημα ανήκει στον μεθυσμένο οδηγό ή σε κάποιο από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα που υπέστησαν ζημιές.